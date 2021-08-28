Украина завоевала 24-ю медаль Паралимпиады-2020

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Другие виды спорта
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Украина завоевала 24-ю медаль Паралимпиады-2020

Украинский легкоатлет Роман Данилюк взял серебряную медаль Паралимпийских игр 2020 года, которая стала уже 24-й наградой для нашей страны на соревнованиях в Токио. 28-летний представитель Черкасс стал вторым в секторе для толкания ядра.

Роман показал персональный лучший результат сезона, толкнув снаряд на 16,53 метра. Наш соотечественник улучшил свой показатель по сравнению с Играми в Рио-де-Жанейро, где он был третьим, более чем на полметра.

Результаты Данилюка на Паралимпиаде-2020.

Еще один украинец в этом виде соревнований Владимир Пономаренко с результатом в 14,96 м занял четвертое места. От пьедестала его отделили 98 сантиметров.

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Победителем в секторе с мировым рекордом стал испанец Ким Лопес Гонсалес. Он толкнул ядро на 17,04 метра.

Ким Лопес Гонсалес выиграл Игры в Токио.

Напомним, накануне Украина добыла сразу 13 медалей, две из которых стали золотыми. Чемпионское звание добыли тяжелоатлетка Марьяна Шевчук и плавчиха Анна Стеценко.

Медальный зачет Паралимпиады-2020.
Расписание Паралимпиады-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марьяна Шевчук сделала неожиданное признание после победы на Паралимпийских играх-2020, выразив недовольство собственным результатом.

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