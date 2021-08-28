Украина завоевала 24-ю медаль Паралимпиады-2020

Украинский легкоатлет Роман Данилюк взял серебряную медаль Паралимпийских игр 2020 года, которая стала уже 24-й наградой для нашей страны на соревнованиях в Токио. 28-летний представитель Черкасс стал вторым в секторе для толкания ядра.

Роман показал персональный лучший результат сезона, толкнув снаряд на 16,53 метра. Наш соотечественник улучшил свой показатель по сравнению с Играми в Рио-де-Жанейро, где он был третьим, более чем на полметра.

Еще один украинец в этом виде соревнований Владимир Пономаренко с результатом в 14,96 м занял четвертое места. От пьедестала его отделили 98 сантиметров.

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Победителем в секторе с мировым рекордом стал испанец Ким Лопес Гонсалес. Он толкнул ядро на 17,04 метра.

Напомним, накануне Украина добыла сразу 13 медалей, две из которых стали золотыми. Чемпионское звание добыли тяжелоатлетка Марьяна Шевчук и плавчиха Анна Стеценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марьяна Шевчук сделала неожиданное признание после победы на Паралимпийских играх-2020, выразив недовольство собственным результатом.