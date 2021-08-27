'Подвела тренера': украинская чемпионка Паралимпиады-2020 сделала неожиданное признание

Украинская тяжелоатлетка Марьяна Шевчук осталась недовольна победой на Паралимпийских играх 2020 года в Токио. Наша спортсменка, несмотря на "золото", упрекнула себя в том, что смогла поднять штангу лишь на 125 килограмм.

Об этом сама Шевчук рассказала в интервью Суспільне Спорт. Она подчеркнула, что не оправдала ожиданий своей команды, ведь к соревнованиям в Японии подходила в статусе мировой рекордсменки, когда на ЧМ в Тбилиси показала результат в невероятные 132 кг.

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"Эмоции хорошие, но не полностью захватывающие. Я не выполнила свою работу, на которую я готовилась сюда. Я подвела своего тренера: он меня подготовил на такой результат, на который мы были готовы. Золотая медаль – это ценная награда, ценные Игры, играют большую роль, это самый высокий этап для меня. Я счастлива, но не на все 100%. Останавливаться нечего, я еще молодая, впереди есть соревнования", – сказала спортсменка из Винницы.

Напомним, в третий день Паралимпиады-2020 Украина завоевала сразу 13 медалей, две из которых оказались золотыми. Кроме Шевчук чемпионкой Токио стала плавчиха Анна Стеценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы завоевали сразу четыре "серебра" в плавании на Паралимпийских игра 2020 года в третий соревновательный день.