Украина выиграла первое 'золото' на Европейских играх-2023

Украинские каноистки Людмила Лузан и Валерия Терета добыли золотые медали Европейских игр-2023, которые накануне стартовали в польском Кракове. Эта награда стала первой для нашей страны на престижных соревнованиях.

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Наши девушки принимали участие в соревнованиях среди каноэ-двоек на дистанции 500 метров. Украинки отобрались в финал после того, как заняли второе место в своем полуфинальном заезде со временем 1:59.152 минуты.

В финале Лузан и Терета на протяжении всего заезда сражались за лидерством с дуэтом из Испании – действующими вице-чемпионками Европы Антией Хакоме и Марией Корберой. В итоге украинки опередили оппоненток на три десятых секунды и финишировали первыми, улучшив результат по сравнению с квалификацией почти на одну секунду – 1:58.233 минуты.

После триумфа наших девушек на Европейских играх в Кракове зрители впервые услышали гимн Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр спорта Польши Камиль Бортничук рассказал, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину его страна заняла жесткую и ясную позицию по поводу участия россиян и беларусов в Европейских играх-2023.

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