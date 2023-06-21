'Отрезать себя от преступного режима': министр спорта Польши прошелся по россиянам, которых не пустили в Краков

Министр спорта Польши Камил Бортничук рассказал, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину его страна заняла жесткую и ясную позицию по поводу участия россиян и беларусов в Европейских играх-2023, которые 21 июня стартуют в Кракове. Также он отметил, что уже готовится база на атлетов из стран-агрессоров.

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На пресс-конферении накануне Евроигр Бортничук подчеркнул, что Польша не согласна с Международным олимпийским комитетом, а также некоторыми федерациями, которые начали возвращать представителей РФ и Беларуси на турниры.

"Эти две сборные не имеют права соревноваться на равных с другими спортсменами. Мы не согласны с некоторыми спортивными федерациями, которые допускают к соревнованиям атлетов из России и Беларуси. Мы говорим этому твердое "нет", – сказал министр.

МОК разрешил представителям стран-агрессоров вернуться на международные соревнования в нейтральном статусе и при условии, что они не поддерживают войну в Украине и не связаны с вооруженными силами . Однако есть сомнения и даже конкретные примеры того, что эти рекомендации не соблюдаются. Так, спортсмены с погонами есть в сборной России по дзюдо.

В связи с этим Бортничук сообщил, что Польша и Украина работают над базой данных для изучения позиции спортсменов из РФ и Беларуси.

"Позиция Международного олимпийского комитета довольно туманна, у него нет четкого определения того, какие условия здесь должны быть соблюдены", – заявил поляк.

"Мы ждем, когда у МОК будет четкое определение и критерии, но вместе с правительством Украины уже готовим специальную базу данных о российских и белорусских спортсменах и их поведении, чтобы мы могли убедиться в российской пропаганде одних, и увидеть тех, кто решил показать человеческое лицо, потому что, конечно, есть спортсмены из России и из Беларуси, которые решили отрезать себя от преступного режима, и мы были бы очень открыты для них, но к сожалению, мы пока не видели ни одного такого спортсмена", – заявил министр.

Отметим, что Европейские игры-2023 пройдут в Кракове и его окрестностях с 21 июня по 2 июля. Спортсмены из России и Беларуси не были допущены к соревнованиям.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава Европейских олимпийских комитетов прокомментировал участие воюющей Украины в Евроиграх-2023.

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