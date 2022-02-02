Главный тренер сборной Украины по футзалу рассказал о проблемах перед игрой с Россией в 1/2 финала Евро-2022

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко отметил, что перед полуфинальной игрой с Россией в команде травмировался защитник харьковского "Локомотива" Евгения Серый. Также у игроков есть небольшие микроповреждения, но это не влияет на позитивный настрой.

Игра 1/2 финала чемпионата Европы по футзалу-2022 между Украиной и Россией состоится 4 февраля.

"Серый получил травму, повреждение. Будем смотреть: сможет сыграть - не сможет. А так, все остальные готовы. Понятно, что есть , есть какие-то микротравмы, но все ребята понимают, что каждая боевая единица у нас на счету. Поэтому все рвутся в бой", – признался Косенко в эфире Youtube-каналу "ПРОФУТБОЛ Digital".

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Еще одной проблемой, Косенко назвал менталитет наших болельщиков, которые критикуют спортсменов при каждой возможности.

"У нас негатив найдут всегда, и в любом положительном моменте ищут негатив. После поражения 2:3 от команды Нидерландов в первом туре Евро, на нас столько негатива вылилось... Мы крепче стали от этого. Поэтому мы не смотрим на негативные моменты. Мы – одна команда. Нас люди с разных уголков нашей страны представляют и мы всем доверяем. Мы все одна команда, и только с мыслями "друг за друга" выходим на площадку", – подытожил Косенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Украина – Россия начнется в 18:00 по киевскому времени. Букмекеры уже назвали фаворита в этом матче.

Накануне Россия в четвертьфинале со счетом 3:1 обыграла команду Грузии.

Днем ранее свою путевку в эту стадию турнира добыла и Украина. 31 января подопечные Александра Косенко в первом раунде плей-офф турнира сенсационно обыграли Казахстан – 5:3.

Новость о том, что России предстоит сыграть с Украиной вызвала настоящую истерику в РФ. Свищев заявил, что оголтелый русофобский настрой докатился до спорта.

А президент Ассоциации мини-футбола этой страны Эмиль Алиев считает, что "в сборной Украины – наши друзья".

Напомним, что уже стали известны телеканалы, которые покажут матч футзального чемпионата Европы Украина – Россия.