Минспорта изменило свой приказ по бойкоту Украины соревнований с россиянами

Министерство молодежи и спорта Украины изменило формулировку приказа, запрещающего украинским атлетам выступать на международных соревнованиях, где участвуют представители России и Беларуси. В новой редакции слово "запретить" изменено на "не командировать" сборные на турниры, где присутствуют спортсмены из РФ и РБ.

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Было:

"1. Запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью (далее – официальная делегация) участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Республики Беларусь".

Стало:

"1. С учетом постановления Кабинета Министров Украины от 18 апреля 2023 г. № 337 "О внесении изменений в пункт 15 Положения о предоставлении на конкурсной основе спортивной федерации статуса национальной и лишения такого статуса" департаментам олимпийского спорта, физической культуры и неолимпийских видов спорта, Украинскому центру по физической культуры и спорта лиц с инвалидностью "Инваспорт" не командировать официальные делегации спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью для участия в международных соревнованиях, если в видах соревнований по этому виду спорта (номера программы, упражнения, групповые упражнения, экипажи, эстафеты и т.д.) принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Республики Беларусь".

Ранее Минспорта Украины сообщило, что с начала полномасштабного вторжения России погибло уже 300 украинских спортсменов, которые сменили спортивную форму на пиксель, взяли оружие и ушли защищать Родину от оккупантов.

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