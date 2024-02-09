"Ублюдки и уроды": в России обвинили Запад в том, что Валиева применяла допинг

Президент центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев вновь выдал ложь о том, что фигуристка Камила Валиева не принимала допинг, а весь скандал подстроен западными странами. Ярый фанат диктатора Владимира Путина набросился с оскорблениями в адрес Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК).

Об этом Лайшев лицемерно заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Глава Федерации самбо Москвы с откровенным пренебрежением и презрением выдал фантазии о победе в битве с международными организациями, с которыми россиянам "не о чем разговаривать".

"Камила Валиева стала жертвой западного вранья. Эти уроды нас обкладывают со всех сторон. Они бога не видят, а мы еще с ними должны что-то обсуждать. Они ублюдки и уроды – и в WADA, и в МОК. Все остальное – детский лепет. Нам с ними не о чем разговаривать, и мы будем их побеждать. И победим. Я абсолютно уверен в полной чистоте Камилы, она была, есть и будет одной из лучших фигуристок мира. И олимпийской чемпионкой для миллионов любителей фигурного катания", – сказал Лайшев.

Напомним, Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал ее на четыре года. После этого сборную России лишили "золота" в командных соревнованиях фигуристов на Олимпиаде-2022. Позже стало известно, что в суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, из-за которого якобы запрещенные вещества оказались в организме спортсменки.

Как сообщал OBOZ.UA, в крови фигуристки Камилы Валиевой, которой на момент Олимпийских игр в Пекине было 15 лет, было обнаружено сразу 60 различных веществ.

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