Расстреляли и взорвали заложников: теракт на Олимпиаде в Мюнхене, который шокировал мир

5 и 6 сентября 1972-го стали черными днями в мировом спорте – 51 год назад произошел кровавый теракт на Олимпиаде в ФРГ, которые в газетах называли "Мюнхенской резней". Из-за крайне слабых мер безопасности в олимпийской деревне и плохо спланированной спасательной операции жертвами палестинских террористов из "Черного сентября" стали 11 членов сборной Израиля и полицейский.

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Одной из причин трагедии считают политику Олимпийского комитета ФРГ, который стремился стереть все воспоминания о своем нацистском прошлом и создать на Играх открытую и дружественную атмосферу. Поэтому максимально ослабил меры безопасности в деревне: на территории не было никакой полиции, только безоружные охранники, атлеты часто заходили без предъявления пропусков, а некоторые и вовсе лазили через хлипкие заборы вокруг поселения.

Еще до прибытия сборной Израиля в Мюнхен отсутствие вооруженной охраны беспокоило главу ее делегации Шмуэля Лалкина. Позже в своих интервью он признавался, что удивился, когда его команду разместили в достаточно изолированной части олимпийской деревни в небольшом доме у ворот. Лалкин считал место легко уязвимым для нападения извне.

Немцы заверяли главу израильской делегации, что примут особые меры безопасности по отношению к его команде, но, как показали дальнейшие события, это были только слова. За пять дней до закрытия Олимпиады, утром 5 сентября восемь вооруженных палестинских террористов из группы "Черный сентябрь" беспрепятственно ворвались в расположение сборной Израиля.

Как позже стало известно, преступники вместе с запакованным в вещмешки оружием просто перелезли через забор, еще и воспользовавшись помощью ничего не подозревавших атлетов. Далее с помощью украденных ключей проникли в две квартиры на Конолли-штрассе, 31.

Судья по борьбе Йосеф Гутфройнд проснулся, услышав звуки открывающейся двери и поднял тривогу, когда увидел вооруженных людей в балаклавах. Пока рефери держал дверь, его коллега, судья по тяжелой атлетике Тувье Сокольски, успел разбить стекло и сбежать. А судья по борьбе Моше Вайнберг попытался отбиться от террористов. Его не остановило даже огнестрельное ранение в щеку.

Уже истекая кровью, Вайнберг накинулся на террористов, нокаутировав одного из них и порезав другого, что дало время борцу Гади Цабари бежать через подземный гараж. Однако сам Моше тут же был убит. Его тело нашли около дверей комплекса жилого блока № 31 в 5:00. И спустя полчаса офицеры мюнхенской полиции подняли тревогу.

Также был убит в олимпийской деревне ветеран Шестидневной войны тяжелоатлет Йосеф Романо, который ранил одного из террористов. В ответ палестинцы кастрировали спортсмена и подвергли другим страшным пыткам, которые Романо не пережил.

В итоге у террористов оказалось девять заложников. Кроме Гутфройнда, они захватили тренера по стрельбе Кехата Шора, наставника по легкой атлетике Амицура Шапиро, тренера по фехтованию Андре Шпицера, судью по тяжелой атлетике Яакова Шпрингера, борцов Элиэзера Халфина и Марка Славина, штангистов Давида Бергера и Зеэва Фридмана.

Заняв оборону в захваченном здании, террористы выдвинули требования: освободить 234 палестинца, находящихся в Израиле, двух немецких радикалов и 16 заключенных из тюрем Западной Европы, обеспечив им безопасную дорогу в Египет. Они обещали начать убивать заложников к полудню, если их требования не будут выполнены.

"Мы все время слышали ультиматум: если вы не выпустите 200 террористов из израильских тюрем, каждые два часа мы будем убивать и выкидывать тела людей", – вспоминала израильская легкоатлетка Эстер Рот-Шахаморов, которую по счастливой случайности поселили в другой части олимпийской деревни.

Правительство Голды Меир отказалось выполнить условия террористов, поскольку это служит стимулом для дальнейших атак на израильтян. А вот министр внутренних дел ФРГ Ганс-Дитрих Геншер продолжал переговоры до вечера, обещая выполнить условия "Черного сентября".

В 18:00 террористы потребовали самолет для вылета с заложниками в Каир из международного аэропорта Мюнхен-Рим. Но переговорщики убедили боевиков, что военный аэродром Фюрстенфельдбрука будет более удобен, планируя там спасательную операцию, которая с треском провалилась. И до сих пор неизвестно, почему израильскому спецназу было категорически отказано принять участие в освобождении заложников, ведь у них был определенный опыт.

А вот силовики ФРГ к схватке с террористами оказались не готовы. Палестинцев с заложниками вывезли на автобусе из деревни и на вертолетах доставили на аэродром, где уже находился готовый к вылету Боинг-727. Там по первоначальному плану должны были находиться переодетые в членов экипажа немецкие полицейские, но буквально перед прибытием боевиков они каким-то образом сбежали, не предупредив руководителей операции.

В итоге снайперам ничего не оставалось, как открыть огонь по террористам на взлетно-посадочной полосе, но из-за плохой видимости началась ожесточенная перестрелка, которая обернулась гибелью всех 9 заложников и полицейского, находившегося на диспетчерской вышки. Террористы успели расстрелять атлетов и взорвать один один из вертолетов с олимпийцами, которые были связаны и не могли сбежать.

В ходе "спасательной" операции ФРГ пятеро боевиков были убиты, а трое – арестованы. Но уже 29 октября их освободили после того, как "Черный сентябрь" захватил самолет "Люфтганзы" и потребовал отпустить убийц. Израиль ответил на освобождение террористов операциями "Весна молодости" и "Гнев Божий", в ходе которых Моссад выследил и уничтожил двоих освобожденных террористов и некоторых подозреваемых в подготовке теракта.

Из тех, кто планировал теракт, только Абу Дауд, заявлявший, что захват заложников был его идеей, умер естественной смертью в 73 года. Он рассказывал, что "мюнхенская операция получила одобрение у Арафата", хотя сам Арафат не принимал участия в ее подготовке. В автобиографии Дауд написал что Арафат напутствовал группу террористов словами "Храни вас Бог". А в 2006-м в интервью Der Spiegel заявил: "Я ни о чем не сожалею. Даже не мечтайте, что я буду извиняться".

В свою очередь выживших членов команды Израиля после теракта попросили вернуться в номера и собрать личные вещи погибших коллег. 6 сентября на Олимпийском стадионе была проведена поминальная служба, которую посетило 80 тысяч человек и 3 тысячи атлетов. После чего Игры продолжились как ни в чем не бывало... Но уже без сборной Израиля и некоторых других спортсменов, которые не могли соревноваться после такого кровавого побоища.

"Вы участвуете в вечеринке, и когда кого-то на ней убивают, то вы уйдете с вечеринки. Я собираюсь домой", – заявил тогда нидерландский стайер Йос Херменс.

Долгое время на месте захвата заложников в олимпийской деревне стояла небольшая памятная доска. Лишь в 2017 году неподалеку от места событий был открыт мемориал погибших на Олимпиаде-1972. И только через 50 лет президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принес извинения Израилю за недостаточную защиту его спортсменов, а немцы обязались выплатить родственникам погибших олимпийцев в общей сложности 28 миллионов евро.

"Организаторы следующей Олимпиады извлекли уроки из мюнхенских событий. В Монреале в 1976-м меры безопасности были беспрецедентными. На входе в Олимпийскую деревню всех подвергали тщательному досмотру. На каждом шагу – сотрудники служб безопасности. А если мы куда выезжали, наш автобус обязательно сопровождали две полицейские машины – впереди и сзади, а зачастую сверху еще кружил вертолет. Ничего подобного в Мюнхене не было", – вспоминал футболист Владимир Онищенко.

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