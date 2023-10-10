'Убили 40 младенцев': сын казненного палестинскими террористами тренера стал голливудским актером и рассказывает о зверствах ХАМАС

Голливудский актер и писатель израильского происхождения Гури Вайнберг очень болезненно воспринял атаку ХАМАС на его родину и призвал уничтожить всех боевиков. Нападение вдвойне ранит Гури, ведь его отца, тренера и судью по борьбе Моше Вайнберга, 51 год назад также убили палестинские террористы из организации "Черный сентябрь", ворвавшиеся в корпус сборной Израиля на Олимпиаде-1972 в Мюнхене.

"Террористы ХАМАСа убили 40 младенцев, включая обезглавливание. Вы все еще поддерживаете ХАМАС, даже когда они обезглавливают грудничков?", – написал Вайнберг на своей странице в X.

А также опубликовал картинку, на которой призывает сохранять спокойствие и уничтожать представителей ХАМАС.

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Напомним, что когда утром 5 сентября 1972 года вооруженные террористы в балаклавах проникли в здание сборной Израиля в олимпийской деревне в Мюнхене, Моше Вайнберг вступил с ними в схватку и получил огнестрельное ранение в щеку. Однако сумел обмануть боевиков и спасти жизнь своим соотечественникам, когда сказал, что в квартире №2 не живут израильтяне.

А затем раненый судья дождался момента, когда террористы решили собрать всех спортсменов в первой квартире и снова атаковал палестинцев. Он успел сломать челюсть одному из них и ранить ножом для фруктов другого, прежде чем его расстреляли из автомата Калашникова. Тело Моше боевики выбросили на улицу, но самоотверженный поступок Вайнберга позволил спастись нескольким другим атлетам.

Гури Вайнбергу, который снимался в вампирской саге "Сумерки", на момент смерти отца исполнился лишь месяц. Он сам признавался, что в детстве злился на Моше за то, что тот вступил в борьбу с боевиками. Ведь, возможно, если бы он этого не сделал, то остался жив.

Однако в 2005 году Стивен Спилберг пригласил Гури сыграть своего отца в фильме "Мюнхен", который рассказывал про теракт на Олимпиаде. На съемках парень узнал подробности убийства спортсмена и тренера и посмотрел совсем по-другому на произошедшее в деревне.

"Например, я никогда не знал, что в него стреляли трижды. Я всегда слышал, что дважды. Трудно узнавать такие подробности о своем отце, когда ты находишься на съемках фильма и должен быть сильным и профессиональным. Я не хотел, чтобы кто-нибудь увидел, как я теряю сознание на съемочной площадке. Я сыграл свою роль, вернулся в номер отеля и заплакал. Когда мы снимали фильм, я впервые понял, что он должен был сделать то, что сделал, и что у него не было шансов выйти оттуда живым", – признался журналистам Гури.

А после атаки на Израиль 7 октября Вайнберг постит в своих социальных сетях кадры со зверствами бойовиків ХАМАС и видео геройских поступков своих соотечественников, прикрывавших родных своими телами. А также призывает расправиться с палестинскими террористами.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как израильские заложники были расстреляны и взорваны террористами на Олимпиаде в Мюнхене. От рук боевиков "Черного сентября" погибли 11 представителей сборной Израиля и один немецкий полицейский.

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