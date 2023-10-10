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"Убили 40 младенцев": сын казненного палестинскими террористами тренера стал голливудским актером и рассказывает о зверствах ХАМАС

Елена Павлова
Другие виды спорта
3 минуты
3,4 т.
'Убили 40 младенцев': сын казненного палестинскими террористами тренера стал голливудским актером и рассказывает о зверствах ХАМАС

Голливудский актер и писатель израильского происхождения Гури Вайнберг очень болезненно воспринял атаку ХАМАС на его родину и призвал уничтожить всех боевиков. Нападение вдвойне ранит Гури, ведь его отца, тренера и судью по борьбе Моше Вайнберга, 51 год назад также убили палестинские террористы из организации "Черный сентябрь", ворвавшиеся в корпус сборной Израиля на Олимпиаде-1972 в Мюнхене.

"Террористы ХАМАСа убили 40 младенцев, включая обезглавливание. Вы все еще поддерживаете ХАМАС, даже когда они обезглавливают грудничков?", – написал Вайнберг на своей странице в X.

А также опубликовал картинку, на которой призывает сохранять спокойствие и уничтожать представителей ХАМАС.

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Напомним, что когда утром 5 сентября 1972 года вооруженные террористы в балаклавах проникли в здание сборной Израиля в олимпийской деревне в Мюнхене, Моше Вайнберг вступил с ними в схватку и получил огнестрельное ранение в щеку. Однако сумел обмануть боевиков и спасти жизнь своим соотечественникам, когда сказал, что в квартире №2 не живут израильтяне.

"Убили 40 младенцев": сын казненного палестинскими террористами тренера стал голливудским актером и рассказывает о зверствах ХАМАС

А затем раненый судья дождался момента, когда террористы решили собрать всех спортсменов в первой квартире и снова атаковал палестинцев. Он успел сломать челюсть одному из них и ранить ножом для фруктов другого, прежде чем его расстреляли из автомата Калашникова. Тело Моше боевики выбросили на улицу, но самоотверженный поступок Вайнберга позволил спастись нескольким другим атлетам.

"Убили 40 младенцев": сын казненного палестинскими террористами тренера стал голливудским актером и рассказывает о зверствах ХАМАС
"Убили 40 младенцев": сын казненного палестинскими террористами тренера стал голливудским актером и рассказывает о зверствах ХАМАС

Гури Вайнбергу, который снимался в вампирской саге "Сумерки", на момент смерти отца исполнился лишь месяц. Он сам признавался, что в детстве злился на Моше за то, что тот вступил в борьбу с боевиками. Ведь, возможно, если бы он этого не сделал, то остался жив.

Однако в 2005 году Стивен Спилберг пригласил Гури сыграть своего отца в фильме "Мюнхен", который рассказывал про теракт на Олимпиаде. На съемках парень узнал подробности убийства спортсмена и тренера и посмотрел совсем по-другому на произошедшее в деревне.

"Убили 40 младенцев": сын казненного палестинскими террористами тренера стал голливудским актером и рассказывает о зверствах ХАМАС
"Убили 40 младенцев": сын казненного палестинскими террористами тренера стал голливудским актером и рассказывает о зверствах ХАМАС

"Например, я никогда не знал, что в него стреляли трижды. Я всегда слышал, что дважды. Трудно узнавать такие подробности о своем отце, когда ты находишься на съемках фильма и должен быть сильным и профессиональным. Я не хотел, чтобы кто-нибудь увидел, как я теряю сознание на съемочной площадке. Я сыграл свою роль, вернулся в номер отеля и заплакал. Когда мы снимали фильм, я впервые понял, что он должен был сделать то, что сделал, и что у него не было шансов выйти оттуда живым", – признался журналистам Гури.

"Убили 40 младенцев": сын казненного палестинскими террористами тренера стал голливудским актером и рассказывает о зверствах ХАМАС

А после атаки на Израиль 7 октября Вайнберг постит в своих социальных сетях кадры со зверствами бойовиків ХАМАС и видео геройских поступков своих соотечественников, прикрывавших родных своими телами. А также призывает расправиться с палестинскими террористами.

"Убили 40 младенцев": сын казненного палестинскими террористами тренера стал голливудским актером и рассказывает о зверствах ХАМАС
"Убили 40 младенцев": сын казненного палестинскими террористами тренера стал голливудским актером и рассказывает о зверствах ХАМАС

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как израильские заложники были расстреляны и взорваны террористами на Олимпиаде в Мюнхене. От рук боевиков "Черного сентября" погибли 11 представителей сборной Израиля и один немецкий полицейский.

"Убили 40 младенцев": сын казненного палестинскими террористами тренера стал голливудским актером и рассказывает о зверствах ХАМАС

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