ТЦК запаковали вице-чемпиона Украины по спидвею и через сутки отправили на полигон

Вице-чемпиона Украины по мотогонкам (спидвей) Виталия Лысака мобилизовали работники Мукачевского ТЦК в Закарпатье. Подробности в интервью телеканалу ITV рассказала жена 33-летнего спортсмена Александра Торкунова.

По словам женщины Виталия сразу по прибытию в Мукачево на вокзале забрали люди в военной форме, после чего связь с мужем оборвалась. После многократных неудачных попыток связаться с Лысаком, Александра решила обратиться в полицию и написать заявление о похищении.

"Я понимала, что телефон у него отняли просто. Потом мне перезвонили патрульные мукачевские, сказали, что да, он действительно есть в ТЦК, но мы не можем туда попасть. Я им ответила, что пишу заявление о похищении. Они послали туда СОГ. Только тогда следователь напрямую смогла зайти в Мукачевское ТЦК, она его видела и он тоже написал заявление", - заявила Торкунова.

Женщина поясняет, что никто не отказывался от повестки но его просто забрали в ТЦК, где продержали почти сутки, а затем мобилизованного отправили на полигон на учения.

"Представитель ТЦК сказал на грудную камеру следователю, что ему дадут повестку и он будет дальше комиссию проходить по месту жительства, то есть его отпустят домой. Чего не произошло и позже в 3 часа ночи он мне перезвонил, это прошло 18 часов, его не было на связи, он перезвонил и сказал, что я уже в автобусе и меня везут на учебу", - призналась жена гонщика.

Президент мотоклуба, в котором состоит Виталий, не в восторге от случившегося. Игорь Марченко отметил, что гонщик является ценной частью команды и принял много обязанностей в клубе.

"Скоро должны быть Всеукраинские соревнования по спидвею, но большинство спортсменов, узнав ситуацию с Виталием, сомневаются, ехать или нет", - сказал Марченко.

Чтобы выяснить все обстоятельства этой мобилизации, журналисты ITV позвонили в Мукачевский ТЦК, но ответа не получили.

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