Церемония закрытия Олимпиады-2020: когда начало, где смотреть, расписание трансляций

В воскресенье, 8 августа, на Национальном олимпийском стадионе в Токио пройдет торжественная церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр. Мероприятие начнется в 14:00 по киевскому времени.

Самое грандиозный спортивный форум года проходил в столице Японии с 24 июля. За это время атлеты со всего мира, представлявщие 41 вид спорта, разыграли 339 комплектов наград. 19 медалей взяла Украина.

Оргкомитет Игр отказался от пафосного проведения церемонии закрытия, больше сакцентировав внимание на японском колорите. Парад спортсменов пройдет не по латинскому алфавиту, а согласно японской азбуке катакана. По традиции первой пройдет Греция, а вот сразу за нею на стадионе проследует сборная беженце. Откроет шоу японский император Нарухито.

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В Украине в прямом эфире трансляция будет доступна на UA:Перший. Начало в 13:15. Также церемонию покажут "Евроспорт" и "Россия 1".

Знаменосцем нашей страны будет каноистка Людмила Лузан. 24-летняя уроженка Ивано-Франковска на Играх-2020 взяла две медали: "бронзу" в в одиночном заезде на 200 метров и "серебро" в заезде на 500 метров среди дуэтов в каноэ.