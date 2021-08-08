Церемония закрытия Олимпиады-2020: когда начало, где смотреть, расписание трансляций

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Людмила Лузан

В воскресенье, 8 августа, на Национальном олимпийском стадионе в Токио пройдет торжественная церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр. Мероприятие начнется в 14:00 по киевскому времени.

Самое грандиозный спортивный форум года проходил в столице Японии с 24 июля. За это время атлеты со всего мира, представлявщие 41 вид спорта, разыграли 339 комплектов наград. 19 медалей взяла Украина.

Национальный олимпийский стадион в Токио

Оргкомитет Игр отказался от пафосного проведения церемонии закрытия, больше сакцентировав внимание на японском колорите. Парад спортсменов пройдет не по латинскому алфавиту, а согласно японской азбуке катакана. По традиции первой пройдет Греция, а вот сразу за нею на стадионе проследует сборная беженце. Откроет шоу японский император Нарухито.

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Людмила Лузан

В Украине в прямом эфире трансляция будет доступна на UA:Перший. Начало в 13:15. Также церемонию покажут "Евроспорт" и "Россия 1".

Людмила Люзан

Знаменосцем нашей страны будет каноистка Людмила Лузан. 24-летняя уроженка Ивано-Франковска на Играх-2020 взяла две медали: "бронзу" в в одиночном заезде на 200 метров и "серебро" в заезде на 500 метров среди дуэтов в каноэ.

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