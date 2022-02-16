Тренировочная база в Украине, где начинал Абраменко, находится в руинах. Фотофакт

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Водно-спортивная база "Спартак" в Николаеве, где свои первые шаги делал чемпион Пхенчхана-2018 и серебряный призер Пекина-2022 Александр Абраменко, находится в ужасном состоянии. После развала советского союза из-за нехватка финансирования спорткомплекс пришел в полный упадок.

В лучшие свои годы спорткомплекс выглядел так:

За время независимости это физкультурно-спортивное общество, которое имело на балансе колоссально материально-спортивную базу большую часть в силу различных причин удивительным способом потеряло. Часть приватизировано, остальное потихоньку распродалось.

Вот так выглядела база в 2018 году.

Видео дня

Вот так выглядит база в феврале 2022. За 4 года ничего не изменилось.

Отметим, что Абраменко, завоевав серебряную медаль на Олимпиаде-2022, стал первым в истории нашей страны спортсменом, который смог взять награды на двух зимних Олимпийских играх.

Как сообщал OBOZREVATEL, Абраменко, после "серебра" Пекина-2022 в лыжной акробатике оказался в объятиях россиянина.

Сам Александр, комментируя свой успех, признался, что посвятил эту медаль всей Украине и всем украинцам.

Позже появилось видео торжественной церемонии награждения.