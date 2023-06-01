'Только гимн России'. Предатель Украины отказался выступать на Кубке мира под нейтральным флагом

Чемпион мира по быстрым шахматам (Астана, 2012) и чемпион мира по блицу (Доха, 2016) Сергей Карякин, который в 2009 сменил гражданство с украинского на российское, отказался от выступления на Кубке мира под нейтральным флагом. Турнир должен состоятся в столице Азербайджана с 29 июля по 26 августа

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"Дело в том, что на предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в случае успешного выступления не услышу гимн России. Я категорически против этого, моя позиция не меняется, я ее много раз высказывал", – написал Карякин у себя в Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, с началом полномасштабного вторжения в Карякин выступал за поддержку "СВО" и всячески демонстрировал z-символику, за что получил шестимесячную дисквалификацию от ФИДЕ.

2 июня прошлого года Карякин получил государственную награду страны-агрессора. Это событие в сети назвали настоящим позором и подвергли сомнению официальную причину такого решения властей.

В прошлом году Сергей съездил в Донецк, чтобы передать помощь 117-му стрелковому полку "народной милиции" "ДНР".

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