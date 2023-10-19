Титулованному российскому гребцу отказались давать лодку на чемпионате мира

Немецкая фирма Empacher отказалась предоставлять лодку российскому гребцу Александру Вязовкину на чемпионате мира, который проходил с 3 по 10 сентября в Белграде. Многократный чемпион России тренировался на этих лодках у себя на родине, однако представители Empacher в последний момент отказались предоставлять плавсредство 28-летнему уроженцу Тольятти на мундиале.

Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе, но это не помешало немцам напомнить об отношении в мире к гражданам РФ.

"Спортсмену пришлось выступать на итальянской лодке Filippi, имеющей свои индивидуальные особенности, к которым невозможно адаптироваться в сжатые сроки", – цитирует ТАСС президента Федерации гребного спорта России Алексея Свирина.

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В итоге на чемпионате мира-2023 Вязовкин занял 24-е место.

Вязовкин в 2020 году принимал участие в соревнованиях на Олимпийских играх в Токио, где занял пятое место в одиночках.

В 2018 году Александр Вязовкин стал победителем первенства России среди юниоров. Тогда же выиграл чемпионат РФ в четверках. В 2020 завоевал "золото" российского чемпионата в одиночках. Является чемпионом мира по гребле-индор (2020).

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