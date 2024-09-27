Чемпион мира по блицу Сергей Карякин, который в 2009 году сменил гражданство с украинского на российское, расстроился из-за отказа Международной федерации шахмат (FIDE) вернуть сборную РФ в свои турниры. При этом приспешник диктаторского режима Владимира Путина обвинил во всех бедах представителей страны-агрессорки наших соотечественников.

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Об этом Карякин заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Предатель нашей страны и ярый Z-патриот назвал украинцев неадекватными, а также пожаловался на якобы давление на руководство FIDE в вопросе допуска россиян в соревнования под эгидой организации.

"Украинцы, когда слышат слово "Россия", моментально теряют адекватность. Что-либо серьезное с ними обсуждать бессмысленно. Понятно, что в мировых шахматах нас не ждут, учитывая давление украинцев на FIDE", – сказал Карякин.

Ранее шахматист-предатель, который стал сенатором от Крыма в Совете Федераций, заявил, что "русофобы всех мастей" помешали возвращению россиян в турниры FIDE.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпион мира по шахматам 2001 года Руслан Пономарев раскритиковал руководство FIDE, обвинив его в отстаивании интересов россиян.

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