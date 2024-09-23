'Русофобы всех мастей': предатель Карякин обвинил украинцев в отстранении сборной РФ

Чемпион мира по блицу Сергей Карякин, который в 2009 году сменил гражданство с украинского на российское, возмутился продлением санкции в отношении РФ со стороны Международной федерации шахмат (FIDE). Предатель нашей страны, который яро поддерживают убийства украинцев, обвинил во всех бедах "русофобов всех мастей".

Видео дня

Об этом Карякин заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина отметил, что теперь сборную России вернут в международные соревнования не скоро, в чем отдельную роль сыграл лучший шахматист мира Магнус Карлсен.

"Отстранение сборных команд России, к сожалению, осталось в силе. Было голосование, но сообщают, что перед ним на делегатов было оказано большое давление. Чтобы они "правильно" проголосовали против нашей страны. Огромную роль в этом сыграли украинские чиновники и западное сообщество – русофобы всех мастей. Они сумели убедить Магнуса Карлсена, чтобы он высказался. Хотя он старался избегать этой темы больше двух лет. К сожалению, неизвестно, как скоро мы можем участвовать в международных шахматных турнирах", – сказал Карякин.

Отметим, что высказывание Карлсен против идеи вернуть россиян в турниры FIDE под национальным флагом довело до истерики чемпионку мира из РФ Валентину Гунину.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпион мира по шахматам 2001 года Руслан Пономарев раскритиковал руководство FIDE, обвинив его в отстаивании интересов россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!