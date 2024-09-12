'Все-таки нализал'. Чемпион мира, предавший Украину, стал посмешищем в России после назначения в Совет Федерации

Чемпион мира по быстрым шахматам (Астана, 2012) и чемпион мира по блицу (Доха, 2016) Сергей Карякин, который в 2009 сменил гражданство с украинского на российское, стал сенатором от Крыма в Совете Федерации РФ. 12 сентября за это проголосовал "парламент" республики, досрочно прекратив его полномочия депутата от партии "Единая Россия".

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Кандидатуру 34-летнего уроженца Симферополя предложил "глава региона" Сергей Аксенов.

В комментариях такая должность титулованного гросмейстера вызвала бурные насмешки у россиян. Юзеры вспоминают, как Карякин унижался перед Путиным.

"Напатриотничал Серёжа!", "А всего то стоило прилично полизать владыке", "Какой же глубокий АНАЛиз провел Карякин, чтобы стать сенатором!", "Многоходовочка язычника... Глубокий аналлиз..." – пишут пользователи.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году Карякин дал интервью российскому военному пропагандисту Семену Пегову, где провел новые границы Украины. 33-летний уроженец Симферополя уверен, что России должна захватить все области, кроме западных.

22 августа Карякин похвастался тем, что якобы "впервые посетил Харьковское направление", в очередной раз поддержав оккупантов, а также пожаловался на выбитые стекла своего автомобиля и контузию.

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