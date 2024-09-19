'Если ты россиянин, тебе идут навстречу': украинский чемпион возмутился действиями международной федерации

Чемпион мира-2001 Руслан Пономарев возмутился планам Международной федерации шахмат (FIDE) вернуть российским спортсменам национальную символику. Гроссмейстер отметил, что организация, которую возглавляет Аркадий Дворкович, вячески помогает представителям страны-агрессорки.

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Об этом Пономарев заявил в интервью порталу sport-express.ua. 40-летний уроженец Горловки отметил, что Украина направила письмо в FIDE с требованием не допустить восстановления прав россиян. Это произошло после того, как РФ вернули членство в федерации.

"Я вообще не понимаю, как можно было ставить вопрос о снятии ограничений со спортсменов из стран-агрессоров. На шахматной Олимпиаде в Будапеште сборных Беларуси и России нет. Но в индивидуальных соревнованиях под нейтральными флагами спортсмены из этих стран участвуют и сейчас. Очень символично, что капитаном сборной Ирана является российский гроссмейстер Александр Грищук. Эта страна поставляет "шахеды" и баллистические ракеты России, а ей для усиления шахмат отдали Грищука. Вообще, если ты россиянин, FIDE тебе во всем идет навстречу", – сказал Пономарев.

Ранее стало известно, что 110 украинских шахматистов после начала полномасштабного вторжения России сменили паспорта и перешли в другие страны.

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