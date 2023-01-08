Жену Пескова затравили в сети после ''непатриотичного'' поступка. Фотофакт

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отправилась в Дубай, чем вызвала бурную реакцию у российских патриотов. Супруга пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова у себя в соцсетях выложила снимок из самолета.

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В кадре Навка в бизнес-классе лайнера авиакомпании "Эмирейтс" позирует со старшей дочкой от первого брака с фигуристом Александром Жулиным 22-летней Александрой и с младшей Надеждой, родившейся от брака с Песковым.

""Главные героини "Спящей красавицы. Легенды двух королевств" летят в Дубай на гастроли нашей волшебной сказки. В предвкушении теплого приема и неповторимой атмосферы", – подписала кадр Навка.

В комментариях юзеры затравили фигуристку.

"Навке все же не пристало ездить по заграницам. Как жена патриота она обязана выступать только в пределах РФ", – написали болельщики.

Также многие не поняли чрезмерное использование Татьяной косметики и ретуши, из-за чего 47-летняя уроженка Днепра на фото выглядела моложе своей дочери.

Напомним, что недавно Навка отметилась мерзким поступком при организации собственного шоу в Москве. Жена Дмитрия Пескова украла картину известной художницы Оксаны Гамбургер для оформления афиши сказки на льду "Царевна-лягушка".

Ранее бывший муж Навки тренер по фигурному катанию Александр Жулин стал объектом насмешек своих же болельщиков после комментария о ледовом шоу, которое российские фигуристы возили в Катар на ЧМ-2022 по футболу.

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