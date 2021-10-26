Талибы обезглавили волейболистку: СМИ узнали правду и показали фото 18+

Талибан обезглавил волейболистку женской сборной Афганистана Махджабин Хакими, сообщает nypost.com. По словам ее тренера, фотографии отрубленной головы, которые появились в соцсетях, принадлежат именно ей.

По информации СМИ, , одна из лучших игроков в волейбольном клубе муниципалитета Кабула, была убита в столице Афганистана. Инцидент случился в тот время, когда войска талибана искали спортсменок, сообщила ее тренер Сурая Афзали изданию Persian Independent.

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Двум членам команды удалось бежать из страны, в то время как остальным волейболисткам и ее семье под страхом смерти запретили рассказывать о том, что случилось с Хакими.

Она была убита в начале этого месяца, но ее смерть держали в тайне, из-за постоянных угроз родным и близким, заявила Афзали

Многие пользователи в интернете поставили под сомнение достоверность трагедии. Юзеры нашли в Facebook страницу ее брата Скандара Хакими. 7 августа (талибы пришли к власти в Афганистане 16 августа) он поменял фотографию своего профиля на черное изображение. Также много человек оставили под снимком соболезнования на персидском языке.

Однако Центр журналистских расследований Payk Media со ссылкой на свои источники подтвердили информацию, что Хакими "была обезглавлена талибами в Кабуле".

Афзали рассказала Persian Independent, что только двум волейболисткам женской национальной сборной удалось бежать из страны.

"Все игроки волейбольной команды и остальные спортсменки находятся в плохом положении, в отчаянии и страхе"– сказала она газете.

Одна из сбежавших игроков, Захра Фаязи, сообщила BBC, что по крайней мере один из ее партнеров был убит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бойцы террористической организации "Исламское государство" казнили четверых футболистов, обвинив их в шпионаже в пользу курдских боевиков.