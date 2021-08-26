Суркис прокомментировал жеребьевку Лиги чемпионов, назвав козырь "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис, комментируя результаты жеребьевки Лиги чемпионов, признался, что у клуба есть все возможности, чтобы достойно сыграть с любым соперником. Игорь Михайлович надеется, что его игроки будут демонстрировать хороший уровень футбола, не забывая при этом о результате.

Суркис не считает квартет Е ("Бавария", "Барселона", "Бенфика" и "Динамо") группой смерти, но признает силу всех трех команд-соперниц. В качестве одного из козырей, владелец столичного клуба назвал украинских болельщиков, которые придут на стадион болеть.

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"Бавария" это одна из сильнейших команд Европы, "Барселона" это всегда топ-уровень, несмотря на то, что сейчас команда находится в стадии перестройки. "Бенфика" это сложный соперник, у которого сильный состав и большие амбиции", – цитирует Суркиса пресс-служба "Динамо".

Суркис считает, что в прошлом сезоне "Динамо" получило необходимый опыт в Лиге чемпионов, но игрокам от этого легче играться не будет.

"Мы ждем тяжелейшие поединки в каждом туре, "Динамо" будет играть с полной самоотдачей в каждом матче, а на турнирную таблицу посмотрим после завершения группового турнира", – сказал президент.

Игорь Михайлович надеется, что все его подопечные понимают ответственность, которая на них возложена.

"А также понимают, в каком клубе они играют, и отдают себе отчет о том, что за них будет болеть огромная армия украинских болельщиков", – подытожил Суркис.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ЛЧ 2021/2020 будет играть и "Шахтер". Дончане по итогам жеребьевки попал в квартетD вместе с "Интером", "Реалом" и "Шерифом".

Позже наставник "горняков" Роберто Де Дзерби оценил результаты жребия для донецкого клуба.