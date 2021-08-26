Де Дзерби оценил для "Шахтера" результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби, комментируя результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, не готов заранее оценить сложность квартета. По мнению итальянца, его команда "просто будет играть".

Отвечая на вопрос про "Интер", с которым Де Дзерби не раз пересекался, тренер признался, что это сильная команда.

"Они поменяли тренера. Тактически он, можно сказать, играет практически так же, как и предыдущий наставник. "Интер" потерял Лукаку и Хакими, но подписал Джеко, Чалханоглу", - цитирует Де Дзерби пресс-служба "горняков".

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Де Дзерби считает, что очень хорошо выступает и еще один гранд в группе – мадридский "Реал".

"У него сильные футболисты. Будем играть, посмотрим, как будет на поле, увидим наш уровень", – отметил специалист.

Роберто не считает четвертую команду – молдавский "Шериф" – "темной лошадкой" соревнований.

"Мы очень уважаем "Шериф" – они выиграли 3:0 у загребского "Динамо". В Лиге чемпионов нужно всегда уважать всех и думать о каждом матче", – сказал Де Дзерби.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" по итогам жеребьевки попал в квартет D вместе с "Интером", "Реалом" и "Шерифом".

Киевское "Динамо" в групповом этапе нового сезона Лиги чемпионов сыграет в группе E с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой".