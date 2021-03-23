Сумоист нокаутировал бойца MMA за шесть секунд. Видео

Японский сумоист Цуеши Сударио добыл невероятную победу на турнире по смешанным единоборствам (MMA), который прошел в рамках промоушена Rizin.

23-летний профессиональный борец, перешедший в 2020 в ММА, нокаутировал соотечественника Казуши Миямото за шесть секунд.

Этот нокаут стал самый быстрым в истории промоушена. Для Сударио бой с Миямомот стал третьим поединком по правилам MMA. В декабре 2020-го он нокаутировал Икухиса Минова, а в июле того же года заставил сдаться Дилана Джеймса.

Как сообщал OBOZREVATEL, курьезный эпизод произошел на турнире по сумо Daisoya в японском Тохоку.

Волею жребия огромному борцу достался миниатюрный соперник. Гигант, заранее предвкушая легкую победу, начал демонстрировать неуважение к оппоненту, за что и поплатился. Маленький борец-сумо эффектным приемом уложил хвастуна на ринг-дохе.