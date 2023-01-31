''Стреляем себе в ноги''. Президент Литвы предупредил о ситуации с Россией, ''расчет которой очень прост''

Президент Литвы Гитанас Науседа резко высказался, комментируя возможный допуск спортсменов России и Беларуси к Олимпийским играм-2024. Политик возмущен тем, что можно идти на поводу у российской власти в ее стремлении ослабить устойчивость западных стран и самим давать РФ козыри.

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Науседа еще понимает, когда сама Россия хочет себе помочь вернуть влияние в мире.

"Но когда мы, люди западного мира, ищем способы помочь России и пытаемся через черный ход подорвать созданную нами изоляцию по отношению к ней, чтобы допустить спортсменов к участию в официальных соревнованиях, то наносим вред собственными действиями, стреляя себе в ногу", – цитирует Науседу lrt.lt.

Глава Литвы считает, что именно в изоляции страны-арессора во всех сферах жизни заключалась вся логика действий западного сообщества.

"А если мы сейчас сделаем наоборот, куда мы пойдем? Мы лишь косвенно подтолкнем Россию к продолжению войны в Украине, потому что их расчет сработает. А этот расчет очень прост и действительно очень неуважителен к нам. Им всегда кажется, что западное сообщество и его лидеры – слабые, уязвимые. Достаточно пару минут поговорить на языке силы, и все сдадутся, растворятся... Сегодня мы не можем себе этого позволить ни за какие деньги", – подытожил Науседу.

28 февраля исполком Международного олимпийского комитета выразил решительное осуждение нарушения олимпийского перемирия правительством России и Беларуси, которая способствует вторжению РФ в Украину, и призвал международные федерации отменить или перенести все соревнования, запланированные в ближайшее время в России или Беларуси.

16 сентября прошлого года МОК начал работу над возвращением российских спортсменов к международным соревнованиям.

Президент МОК Томас Бах расстроился из-за отстранения россиян и белорусов. Он заявил, что войну в Украине "не начинали российский народ, российские спортсмены, Олимпийский комитет России или члены МОК в России".

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) обратился в международную федерацию баскетбола (ФИБА) из-за намерений Международного олимпийского комитета рассмотреть допуск к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

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