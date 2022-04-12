Стань победителем аукциона помощи Украине и получили золотую медаль Паралимпиады!

Один из самых титулованных паралимпийцев Украины Евгений Богодайко решил помочь стране и пожертвовал свою золотую медаль для аукциона от Parimatch Ukraine.

Это действительно уникальный лот. "Золото" Евгений заработал в сверхсложной борьбе в финальном заплыве брассом в Токио. Судьбу золотой медали определили доли секунды и именно Евгений боролся до конца и стал чемпионом. Это настоящая победа Украины в мире.

Все вырученные средства будут направлены на покупку лекарств, бронежилетов, тепловизоров и других необходимых вещей для украинцев.

Аукцион проходит на официальной странице Parimatch Ukraine в Instagram. Каждый желающий может написать в комментариях к посту сумму, за которую готов выкупить лот (стартовая цена – 15 тысяч гривен). Аукцион продлится 1 неделю, победит ставка с наибольшей суммой.

Напомним, это уже шестая серия аукциона коллекционных вещей спортсменов из музея Parimatch Ukraine. Победители предыдущих аукционов перевели средства для помощи Украине и уже получили свои призы. Общая сумма собранных средств составляет 292 тысяч грн.