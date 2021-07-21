Стало известно, где пройдут летние Олимпийские игры-2032

Австралийский Брисбен станет столицей летних Олимпийских игр в 2032 году. Такое решение было принято на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), которое прошло в Токио.

Как сообщает издание The Guardian, в том, что ОИ пройдут в этом городе, не было никаких сомнений. Брисбен оставался единственным кандидатом в финале голосования и имел поддержку МОК.

Олимпиада уже дважды проходила в Австралии: в Сиднее в 2000-м и в Мельбурне 1956-м. Траты на проведение грядущих Игр оцениваются в 5 миллиардов долларов. Они должны быть компенсированы за счет продажи телеправ, билетов и выплат местных спонсоров.

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