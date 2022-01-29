Звезды спорта СССР, совершившие самоубийство: красавица-теннисистка из Киева и борец-бунтарь, который отказался воевать

28 января мир спорта потрясла смерть известного боксера Владимира Вирчиса, который, по предварительной информации, наложил на себя руки. Но, к сожалению, самоубийство не редкость среди талантливых атлетов. Особенно после окончания успешной карьеры. И в СССР таких случаев было немало.

OBOZREVATEL вспомнил звезд советского спорта, которые не выдержали жизни без соревнований, не справились с трагическими обстоятельствами и наложили на себя руки.

1. МАРИНА КРОШИНА (теннис)

Украинская теннисистка Марина Крошена была не просто красавицей, но и одной из самых одаренных спортсменок своего поколения. В 1971 году она стала чемпионкой юношеского Уимблдона и подавала большие надежды. А чтобы улучшить свою игру, перебралась в Киев.

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"За победу мне вручили миниатюрный серебряный кубок, на котором было выгравировано не мое имя, а лишь – Wimbledon 1971 Girls Invitation Competition Winner, и "астрономическую" сумму денег – 20 фунтов! Это был мой первый теннисный гонорар, и я смогла купить десяток корзинок знаменитой клубники со сливками", – вспоминала Крошина в книге "Теннисные были".

Крошину ценили за ее бескомпромиссность и борьбу до последнего мяча. Она стала четырехкратной чемпионкой Европы, выиграла Универсиаду и дошла до полуфинала Открытого чемпионата США.

Перед чарами Марины не устоял в молодости даже известный режиссер Никита Михалков. Но роман Крошиной и Михалкова закончился, когда того забрали в армию, а она на турнире в Донецке встретила любовь своей жизни. Теннисистка получила травму, ее личным лечащим врачом стал Лоллий Сирота, за которого она вышла замуж и прожила с ним 27 лет.

После окончания карьеры Марина стала востребованным тренером, писала книги для теннисистов, но жизнь омрачила болезнь. Подруги вспоминали, что теннисистка боялась боли и смерти, но долго мужественно терпела. Но 4 июля 2000 года выбросилась из окна квартиры в Киеве, когда в соседней комнате находились муж Лоллий, родная сестра, племянница и сиделка.

2. ВЛАДИМИР КУЦ (легкая атлетика)

Лучший стайер мира середины 50-х Владимир Куц начал бегать в 1945 году – на финише Второй мировой войны, во время которой он служил матросом Балтийского флота. Но профессиональная карьера легкоатлета стартовала уже в 1951-м, когда он начал готовиться и показывать первые результаты под руководством тренера Леонида Хоменкова.

В 1953-м Куц, который родился в Харьковском округе и жил там до армии, впервые стал чемпионом СССР, после чего начал штамповать победы и на международных стартах. И подтвердил свой статус фаворита на Олимпиаде-1956, выиграв дистанции 5000 и 10 000 метров.

Главный конкурент Куца британец Гордон Пири был просто раздавлен: "Он убил меня быстротой и сменой темпа. Он слишком хорош для меня. Я бы никогда не смог бежать так быстро. Я никогда не смог бы побить Владимира Куца!" Но в 1959-м карьера стайера завершилась также быстро, как и началась.

Бегун страдал из-за сильных болей в животе и ногах, что было вызвано обморожением во время прохождения службы на флоте. Его состояние усугублял алкоголь, и в 1973-м чемпион пережил инсульт. А через два года в возрасте 48 лет умер от передозировки снотворного, которое он предположительно запил водкой. Считается, что это было самоубийство.

3. ЕВГЕНИЙ БЕЛОШЕЙКИН (хоккей)

Евгений Белошейкин считался одним из лучших хоккейных вратарей 80-х. Уже в 18 лет он стал основным голкипером сборной СССР и настоящей звездой ЦСКА. После победы на чемпионате мира-1986 Евгения признали лучшим вратарем турнира, а через два года он добавил к своей титульной коллекции звание олимпийского чемпиона-1988.

Но по возвращении в СССР Белошейкина чемпионом ОИ не считали. Ведь на последней перед вылетом в Калгари тренировке партнер по команде упал на вратаря и сломал ему ногу. На Игры в Канаду Евгений поехал уже зрителем, хоть и числился в составе сборной. Из-за травмы вратарь все матчи просидел на скамейке запасных, но свою золотую медаль не получил.

Евгению не дали даже медаль "За трудовое отличие", которую получили все участники той сборной. И он полез в бутылку. В дальнейшем ситуация только ухудшалась. И в 1989 году из-за нарушений спортивного режима звезду отчислили из ЦСКА. До 1997-го он еще играл за другие клубы, но из-за алкоголя не вышел на прежний уровень.

Он никак не мог найти себя после хоккея, бизнес не ладился. Говорили, что окончательно подкосило Белошейкина убийства отца в одном из питерских кафе. Евгений страдал от приступов депрессии, а в 33 года некогда гениального вратаря нашли повешенным в квартире в Санкт-Петербурге.

4. ЮРИЙ СТЕПАНОВ (легкая атлетика)

Юрий Степанов был первым советским рекордсменом мира в прыжках в высоту. Получая образование в электромеханическом техникуме, он параллельно увлекался легкой атлетикой. Юрий очень быстро прогрессировал и рассчитывал на медаль на Олимпиаде-1956, но на тренировке получил разрыв мышцы и вынужден был отказаться от полета в Мельбурн.

Но через год после Олимпийских игр Степанов установил мировой рекорд, преодолев планку в 216 см во время легкоатлетического поединка Ленинград — Хельсинки. После чего высотник продолжил свою победную серию на международных турнирах. А во время матча СССР — США в 1958 году уверенно перепрыгал олимпийского чемпиона Чарльза Дюмаса.

У Степанова был огромный потенциал, но хрупкая психика. Некоторые соперники пытались опротестовать его рекорд из-за обуви с нестандартной подошвой, а после каждой неудачной попытки набрасывались пресса и "доброжелатели" с вопросом, почему он перестал "летать".

И в 1959 году 27-летнего Степанова забрали в психиатрическую клинику с диагнозом "сильное психическое переутомление, психическое расстройство и мания преследования". Рассказывали, что Юрий бродил по коридорам в больничной пижаме, подпрыгивая и повторяя: "Я им всем докажу!"

После лечения ему поставили инвалидность третьей группы. Степанов начал пить, от него ушла жена. Еще одна госпитализация. А 13 сентября 1963 года 31-летнего Юрия нашли повешенным в его комнатке в коммуналке, одетого в старую форму сборной СССР.

5. АНДРЕЙ ПРОКОФЬЕВ (легкая атлетика)

Щедро одаренный природой спринтер Андрей Прокофьев был героем Олимпиады-1980 в Москве, где гарантировал сборной СССР золотые медали в эстафете 4х100 метров. Он получил палочку третьим-четвертым, но на финише вырвал победу. В 21 год Прокофьев стал олимпийским чемпионом и считался лучшим барьеристом Союза. Да и обычный спринт давался ему легко.

Талантливому парню предсказывали громкие победы в будущем и титул сильнейшего барьериста мира, но ему не хватало силы воли сосредоточиться только на легкой атлетике и строгом спортивном режиме. Он любил жизнь и шумные компании.

Но при этом Прокофьев все равно оставался незаменимым звеном советской эстафеты, которая выиграла Европу в 1982-м, а на 100 м с барьерами стал вторым на континенте. По-настоящему подкосило Андрея решение СССР бойкотировать Олимпиаду-1984 в США. Он словно потерял мотивацию, и результаты начали падать. А после травмы в 1987 году решил закончить карьеру.

Ему тут же предложили тренировать группу советский войск в Германии, но жена отказалась уезжать из Свердловска, а через год подала на развод, забрав и сына.

Андрей не хотел жить в одиночестве или строить семью с нуля, поэтому впал в депрессию и наглотался таблеток. Тогда чемпиона успели спасли медики. Но после выхода, а, по слухам, и побега из больницы, Прокофьев повесился через пару недель после своего 30-летия.

6. ШАМИЛЬ СЕРИКОВ (греко-римская борьба)

Многие специалисты называли казахстанца Шамиля Серикова лучшим борцом всех времен в его весовой категории до 57 кг и отмечали, что "он танцевал на ковре, словно Нуриев". И ему хватило характера, чтобы не сломаться психологически после провала на первом чемпионате Союза в 1977-м и через год его выиграть.

До Олимпиады-1980 он успел дважды выиграть чемпионат мира и подтвердил свой класс на Играх в Москве. Его борьба вызывала восхищения. А тренер Шамиля Псарев не уставал повторять, что его не нужно было вооружать новыми приемами: "Да в нем была вся техника классической борьбы! Из одного захвата он мог провести минимум три броска".

Кто знает, сколько еще мог выиграть борец, но после Олимпиады Сериков признался, что больше не испытывал радости от побед. В том числе из-за многочисленных травм – даже с тренировок он возвращался домой переломанный. А в мае 1981 году совершил невероятный акт неповиновения спортивному руководству СССР и отказался ехать на БАМ с группой других спортсменов.

Серикова тут же исключили из сборной, отобрали стипендию и даже хотели отправить воевать в Афганистан, посчитав чуть ли не предателем родины. "За ним пришли домой и забрали в сторону вокзала. Там в заброшенном вагоне его ждали четверо, но известный борец разобрался со всеми и сбежал", — рассказывал друг Шамиля Жаксыбай Базильбаев.

Три года он тайно работал в спортивной школы в Капчагае и даже выращивал арбузы. После чего Серикову пообещали место тренера в сборной СССР и высокую зарплату в Москве. У борца появилась надежда, но его обманули, отдали должность другому. Скромность Шамиля не позволила ему устроить разборки, и 22 ноября 1989 года он лишил себя жизни...

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что полиция раскрыла детали смерти боксера Владимира Вирчиса, который предположительно покончил жизнь самоубийством.