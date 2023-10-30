Президент всеукраинской федерации Street Workout Денис Минин, который во время полномасштабной войны с Россией отправился на фронт добровольцем, рассказал про штурмы оккупантов под Авдеевкой, где сейчас настоящий ад. Защитник с позывным "Workout" сейчас служит в подразделении аэроразведки и ударных БПЛА, а военное дело и дроны освоил уже после вторжения РФ 24 февраля 2022 года.

В рамках проекта "Эпизоды войны" Денис рассказал, как оккупанты идут на штурмы под Авдеевкой в Донецкой области. А также боец из Днепра удивляется, как безропотно и бессмысленно они отправляются на верную смерть.

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"Сейчас, уже в третий раз, нас штурмуют червяки на Авдеевском направлении и в районе Красногоровки. Такой арт-подготовки я не видел даже, когда был в Бахмуте – чего только стоит только количество КАБов. Если на земле существует ад, то он именно здесь", – отметил "Workout".

"Но любопытная история в другом! Это бессмысленность, когда та тупорылая советщина, которая идет на штурм по учебникам. Такое количество коробочек, как сейчас, мы могли видеть только в начале войны. Пример: из 1380 утилизированных рашистов, только 900 – на нашем направлении. И это не цифры из интернета, а то, что мы видим своими глазами. А сожженной броней засыпаны все поля", – признается спортсмен.

При этом украинский защитник удивляется тому, как оккупанты так легко отдают свои жизни, не понимая, за что они воюют: "Просто смотришь на это и не понимаешь, как можно так тупо подыхать ни за что, бестолково, бессмысленно".

Также Денис считает, что воевать должна вся страна, иначе ничего не получится: "Просто люди должны понять, что если не будет никого в окопах, то донатить уже не придется. У нас почти нет в Украине военных как таковых. С образованием, хорошей подготовкой и прочим. Наверное, 95% армии – это ребята, которые вчера были айтишниками, таксистами, предпринимателями и т.д. Они просто встали и пошли защищать страну как умеют. Дальше уже получали необходимые знания".

"Утверждение, что воевать должны только военные – это бред. Воевать должна вся страна (да, конечно, военные – на войне, волонтеры – на обеспечение, бизнес – поддерживать экономику и т.д.). Мужчины в первую очередь, а девушки – по желанию", – отметил боец.

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