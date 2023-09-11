Соперники сборной Украины устроили ей коридор почета после полуфинала чемпионата Европы. Яркое видео

Юношеская сборная Испании устроила настоящий коридор почета украинским футзалистам после полуфинального поединка чемпионата Европы-2023, который накануне завершился в хорватском Порече. "Сине-желтые" в драматичном матче проиграли 2:3 и не смогли побороться за "золото".

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Сразу после финальной сирены соперники поблагодарили друг друга за игру, а уже на выходе из арены испанцы вместе со своими болельщиками выстроились в коридор, который вел к автобусу украинцев. Пиренейцы искренне аплодировали нашей команда, которая была несколько шокированы таким отношением к себе со стороны оппонентов.

Некоторые футзалисты в ответ на приветствие испанцев выкрикивали "Браво!". Видео этого яркого перфоманса на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, опубликовала Федерация футбола Испании (RFEF).

Отметим, что "фурия роха" в финале Евро потерпела разгромное поражение от Португалии 2:6. Украинцы вместе с командой Словении стали бронзовыми призерами первенства, та как матч за третье место регламентом не предусмотрен.

Как сообщал OBOZREVATEL, стадион во Вроцлаве невероятно исполним гимн Украины перед матчем отбора Евро-2024 по футболу, в котором наша команда сыграла вничью с Англией.

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