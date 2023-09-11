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Соперники сборной Украины устроили ей коридор почета после полуфинала чемпионата Европы. Яркое видео

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
4,0 т.
Соперники сборной Украины устроили ей коридор почета после полуфинала чемпионата Европы. Яркое видео

Юношеская сборная Испании устроила настоящий коридор почета украинским футзалистам после полуфинального поединка чемпионата Европы-2023, который накануне завершился в хорватском Порече. "Сине-желтые" в драматичном матче проиграли 2:3 и не смогли побороться за "золото".

Видео дня
Соперники сборной Украины устроили ей коридор почета после полуфинала чемпионата Европы. Яркое видео
Соперники сборной Украины устроили ей коридор почета после полуфинала чемпионата Европы. Яркое видео

Сразу после финальной сирены соперники поблагодарили друг друга за игру, а уже на выходе из арены испанцы вместе со своими болельщиками выстроились в коридор, который вел к автобусу украинцев. Пиренейцы искренне аплодировали нашей команда, которая была несколько шокированы таким отношением к себе со стороны оппонентов.

Соперники сборной Украины устроили ей коридор почета после полуфинала чемпионата Европы. Яркое видео
Соперники сборной Украины устроили ей коридор почета после полуфинала чемпионата Европы. Яркое видео

Некоторые футзалисты в ответ на приветствие испанцев выкрикивали "Браво!". Видео этого яркого перфоманса на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, опубликовала Федерация футбола Испании (RFEF).

Отметим, что "фурия роха" в финале Евро потерпела разгромное поражение от Португалии 2:6. Украинцы вместе с командой Словении стали бронзовыми призерами первенства, та как матч за третье место регламентом не предусмотрен.

Соперники сборной Украины устроили ей коридор почета после полуфинала чемпионата Европы. Яркое видео

Как сообщал OBOZREVATEL, стадион во Вроцлаве невероятно исполним гимн Украины перед матчем отбора Евро-2024 по футболу, в котором наша команда сыграла вничью с Англией.

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