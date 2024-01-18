Минуснули двух российских командиров и получили ответный снаряд в блиндаж: тренер вспомнил, как спасал собратьев под Бахмутом

Боец 4 бригады батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Владимир с позывным "Гуп" вспомнил, как накануне 2023 года во время боев у Курдюмовки спасал своих побратимов, в блиндаж к которым прилетел снаряд. Защитник, до полномасштабной войны с РФ работавший персональным тренером по фитнесу и игравший в американский футбол, сначала немного растерялся, но сумел оказать помощь раненым и избежать пули снайпера.

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Для проекта "Эпизоды войны" Владимир вспомнил события 31 декабря 2022 под Бахмутом, сооружение у водокачки, возле которой постоянно терлись российские оккупанты, и страшный момент прилета по своим.

"Тогда мы с ребятами были в пехоте. Это был 4-й день боевого выхода на позиции. Стоим с побратимами на СПшке и наблюдаем, как работает наша огневая поддержка. Ну как наблюдаем. Просто слышим свист пушек в сторону врага. Тишины там почти не было в тот день", – рассказал "Гуп".

"И вот вдруг все затихло минут на 10. Нам передают по рации, что у под*ров потери, минуснули двух их командиров (один – 200, один – 300). Мы обрадовались, поскольку это один из лучших подарков на Новый год. Но после еще более продолжительной тишины, наши позиции начали разбирать из АГС и миномета. Один из снарядов залетел в блиндаж, где находились наши братья", – вспомнил защитник.

Владимир признался, что в тот момент не понимал, что и как нужно делать, поскольку у него еще было мало опыта и, конечно, началась паника.

"Но ноги идут, а руки делают, благодаря нашим ребятам, которые находились рядом. Хотя на тот момент все были "зеленые", потому что это были первые боевые выходы после КМБ, но никто не впал в ступор. У нас было тогда три – 300 , из которых два – тяжелых. Совместными усилиями набросили турникеты и бандажи и с побратимами дотащили раненых до эвакуации. Это было совсем не просто. Расстояние было не сильно большое, но ребята были тяжелы не только по ранению, но и по весу", – рассказал "Гуп".

К счастью, эвакуация тогда приехала очень быстро, а медицинский персонал оперативно и профессионально оказал ребятам помощь.

"Когда была эвакуация, у нас на двух СП было только по одному воину, державшему тогда оборону. Поскольку людей для всего того не хватало, перенести тяжелых раненых помогал парень с контузией. Я помню, как смотрел на него, а он был весь бледный и очень плохо себя чувствовал", – вспомнил тренер.

"Когда мы возвращались из эвакуации, по нам с братиками работал пид*рский снайпер. Однако нам очень повезло, что он был, наверное, какой-то косоглазый, и все ложилось мимо. Было слышен только свист пуль. Мы дошли до своих позиций для продолжения выполнения задач. А ребят, которых вытащили, спасли врачи", – закончил историю защитник.

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