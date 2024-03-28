Скандал дня. Знаменитый канадский хоккейный клуб 'отдал' России Крым и поплатился

Знаменитый канадский хоккейный клуб "Калгари Флэймс", рассказывая о месте рождения своих игроков, опубликовал карту России с Крымом в ее составе. При этом официальная Канада считает, что Крым оккупирован Российской Федерацией.

За "Калгари" выступают трое россиян – Андрей Кузьменко, родившейся в Якутске, Даниил Мироманов из Москвы и Никита Охотюк (Челябинск). Также в составе присутствует представитель Беларуси Егор Шарангович, родной город которого Минск.

Представляя легионеров клуб из провинции Альберта у себя в соцсетях разместил карту границ России и Беларуси, на которой украинский полуостров включен в состав РФ.

Сразу после этого на обладателя Кубка Стэнли сезона 1988/89 набросились с критикой в комментариях. В результате "Калагри" был вынужден удалить картинку. На момент публикации этой новости извинений никаких не последовало.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Крыму пожаловались на отказ России выйти из УЕФА. Игроки крымских клубов не могут выступать даже во второй лиге первенства России из-за правил проведения соревнований и позиции Европейского футбольного союза. В стране-агрессорке отказались переходить в Азию и теперь должны соблюдать требования УЕФА, который считает полуостров частью Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!