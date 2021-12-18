Самые желанные фигуристки СССР: одесситка крутила роман с князем Монако, а молодую вдову пытались купить олигархи

Фигурное катание в советское время было не менее популярно, чем хоккей. А титулованные фигуристки покоряли сердца и простых мужчин, и государственных чиновников, и даже членов королевской семьи. Вот только не всегда сказка была со счастливым концом.

OBOZREVATEL собрал семь историй самых красивых фигуристок СССР, которые к тому же сделали успешную карьеру.

1. Татьяна ЖУК

Серебряный призер Олимпиады-1968 в парном катании Татьяна Жук была не только сильной спортсменкой, но и очень эффектной девушкой. Однако, несмотря на интерес мужчин к блондинке, она была сосредоточена на своей карьере.

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Все изменилось, когда Жук познакомилась со звездой московского ЦСКА и сборной СССР по футболу Альбертом Шестерневым. Молодых людей свела одновременно полученная травма в 1965-м. Они проходили реабилитацию в центре в Москве, где Татьяна никого не знала.

Альберт узнал от врача, что есть молоденькая фигуристка, которую никто не навещает, купил цветы, пошел проведать. И закрутилось... В конце года спортсмены сыграли пышную свадьбу.

После медали на ОИ-1968 Татьяна решила завершить карьеру и родить ребенка, чтобы спасти разваливающийся брак. Но после рождения дочери и шести лет вместе пара распалась, хоть Шестернев и пытался удержать известную красавицу. Которая, кстати, после развода недолго была одна. Вскоре Жук снова вышла замуж и родила еще одну дочь.

2. Елена АЛЕКСАНДРОВА

Хрупкую блондинку Елену Александрову называли "Еленой Прекрасной". С ростом 174 см она считалась слишком высокой для фигуристки, что усложняло для нее прыжки. Да и физические возможности были средние. Но ее прокаты были настоящим искусством.

"Интересы Лены были сосредоточены не столько на спорте, сколько на искусстве музыки и танца", – писали о катании Александровой.

Красота Александровой привлекала многих мужчин, но она была слишком серьезной и сосредоточенной на своем деле, чтобы распыляться на романы или мимолетные увлечения. И таки стала чемпионкой СССР, обойдя признанных фавориток.

3. Людмила ПАХОМОВА

Деятельная и яркая Людмила Пахомова была рождена для того, чтобы добиваться успеха – и на льду, и в отношениях с мужчинами. И хотя изначально тренеры не видели в ней перспективы, Пахомова совершила революцию в танцах на льду. А вот в личной жизни зажигательная брюнетка оказалась однолюбом.

Уже будучи чемпионкой Союза в танцах на льду, Людмила выбрала для себя партнера и в спорте, и в жизни. Им стал подававший надежды фигурист Александр Горшков. И в этой паре совпало все. В работе с молодым молодым тренером Еленой Чайковской они стали первыми олимпийскими чемпионами в танцах на льду в 1976 году. Пахомова собирала аншлаги, ее обожали поклоннику по всему миру.

При этом после первой тренировки Людмила попросила Сашу проводить ее. И это стало началом большой любви и крепкой семьи. Она ушла со льда непобедимой, родила дочку и стала успешным тренером, пока не произошла трагедия.

Врачи обнаружили у Пахомовой рак. Доктора просили Людмилу не курить и не ходить на каток, тогда она сможет прожить подольше. Но фигуристка не могла отказаться от льда, и в 39 лет легендарной красавицы не стало.

4. Наталья ЛИНИЧУК

Наталья Линичук стала олимпийской чемпионкой в танцах на льду вопреки всему. "У Наташи позвоночник был как кисель. Как она с такой спиной была способна заниматься фигурным катанием и тренироваться каждый день часами, я представить себе не могла", – вспоминала потом Елена Чайковская, готовившая пару Линичук и Карпоносова.

Поначалу в паре с более опытным партнером Наталье не хватало техники, но самоотдача и упорство помогли ей стать звездой льда. А естественная красота девушки привлекала внимание мужчин.

Первый раз Линичук вышла замуж за чиновника из Министерства внешней торговли СССР, но супруги жили слишком разными жизнями, и пара распалась.

Влюбленный в партнершу Карпоносов трижды делал ей предложение и в конце концов дождался согласия. Вскоре после победы на Олимпиаде фигуристы завершили карьеру. Линичук родила дочку и стала первой ведущей уроков аэробики на телевидении СССР. Затем супруги оказались успешными тренерами. Но после 32-х лет брака Наталья ушла от Геннадия и осела в США.

5. Майя УСОВА

Необычная красота Майи Усовой не уберегла ее от страданий в личной жизни. В 16 лет девушку поставили в пару к Александру Жулину, которому не составило труда завоевать сердце неопытной Майи.

Через шесть лет совместного катания они расписались, но Жулин оказался тем еще ловеласом. Все знали о его романе с Оксаной Грищук, а потом и с Татьяной Навкой.

Поначалу Усова все прощала. Даже регулярные побои Жулина, в чем смогла признаться только много лет спустя. Она не знала, что в отношениях может быть по-другому. Тем более пара добилась успеха в спорте – выиграла чемпионат мира и серебряные медали на Олимпиаде-1994 и "бронзу" на ОИ-1992.

В конце концов Майя избавилась от жестокого мужа, но оказалась в роли любовницы богатого американца, который не собирался на ней женится. У фигуристки произошел выкидыш. И она с головой ушла в работу, пока случайно не попала на консультацию к врачу, который не только вылечил ее плечо, но и душу. Анатолий стал мужем Усовой, и в 46 лет она впервые стала мамой.

6. Екатерина ГОРДЕЕВА

Одна из самых красивых спортсменок 20 века фигуристка Екатерина Гордеева в 24 года оказалась на краю пропасти. В паре со своим мужем Сергеем Гриньковым она выиграла все, что было возможно – от чемпионата Европы до двух Олимпиад в 1988-м и 1994-м. И даже успела стать мамой. Фигуристы были молоды, успешны и счастливы.

Болельщики обожали Екатерину и Сергея не только за технику, но и за нежные, трогательные отношения между партнерами. Их называли самой красивой парой фигурного катания – миниатюрная и по-детски очаровательная Гордеева и мужественный Гриньков. Но в ноябре 1995-го у этого великана не выдержало сердце. Фигуристу стало плохо прямо на катке.

Несмотря на все старания врачей, Сергей в 28 лет умер от инфаркта. "Его сердце остановилось, а мое было разбито", — говорила Гордеева, которую из глубочайшей депрессии вывела обязанность заботиться о дочери. Великолепная Екатерина была очень востребована в США во всевозможных шоу. А ее книга "Мой Сергей" стала бестселлером.

Гордеева с начала 90-х осела в Америке. Молодую вдову пытались завоевать олигархи, предлагая деньги и иномарки. Но Катерина попробовала найти счастье в браке с другим фигуристом, чемпионом ОИ-1998 Ильей Куликом. И казалось, что ей это удалось. В 2002 году она родила ему дочь. Но после 15 лет брака в 2016 году супруги тихо разошлись.

7. Оксана ГРИЩУК

Одесситка Оксана Грищук совсем немного покаталась за сборную СССР, но ее вполне можно считать еще и советской фигуристкой, которая потом выбрала гражданство России. Роковым мужчиной в жизни красавицы стал женатый фигурист Александр Жулин, который был ее конкурентом на льду и решил завоевать и 19-летнюю Оксану.

О любви к Жулину Грищук хотела кричать, несмотря на осуждение. А он решил использовать ее чувства. Александр пообещал девушке жениться, если она закончит карьеру. В итоге ее партнер Платов начал кататься с Татьяной Навкой, а Оксана повесила коньки на гвоздь. Жулин же звонил из Америки почти каждый день и рассказывал о будущей помолвке.

"Но однажды мне позвонила его жена Майя Усова и рассказала, что у Жулина роман с Навкой. Я поняла, что он – донжуан и просто хотел избавиться от соперников. Мы воссоединились с Платовым и выиграли Олимпиаду-1994", — вспоминала Грищук.

И хоть характер у самой Оксаны был очень сложный и конфликтный, в паре с Платовым она победила и на ОИ-1998. Фигуристка была очень популярной, ее звали сниматься в кино в США. И вскоре начались отношения с будущим князем Монако Альбером, который был очарован спортсменкой. Но она променяла его на фитнесс-тренера из США, который так и не решился жениться на Оксане. И оставил ее с дочерью.

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