Звезды спорта СССР, отсидевшие в тюрьме: герою Москвы дали 12 лет за изнасилование, а чемпиону ОИ жизнь сломали джинсы

Даже чемпионские титулы и олимпийские медали не могли уберечь известных спортсменов от тюрьмы в СССР та сразу после его развала. Особенно, если этот самый спортсмен перешел дорогу какой-то шишке наверху. Хотя иногда на преступление толкало неумение найти себя после окончания карьеры.

OBOZREVATEL собрал семь легендарных советских спортсменов, которые получили реальные сроки в лагерях и колониях. В том числе за странное изнасилование, избиение милиционера и вымогательство.

1. Александр КОЛЧИНСКИЙ (борьба)

Двукратный олимпийский чемпион по классической борьбе киевлянин Александр Колчинский неожиданно пошел по кривой дорожке уже после того, как его попросили из сборной Союза.

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Спортсмен, которого за телосложение и огромную силу рук прозвали богатырем, не мог поехать на свою третью Олимпиаду в Лос-Анджелес из-за бойкота СССР, и в 1983 году 28-летнего борца уже проводили из спорта:

"Я мог бы еще выступать и выступать. Остались и сила, и мастерство, и скорость. А внутри – пустота…"

Он пытался начать швейный бизнес в Ташкенте, но вскоре вернулся в Киев, где в 1994 году был арестован. Легендарный борец получил 7 лет за вымогательство. По одной версии Александр оказался за решеткой по ошибке, по другой – из-за участия в преступной группировки, занимавшейся контрабандою.

Из семи лет Колчинский отсидел только два года. В 1996-м президент Украины помиловал его за былые заслуги. После освобождения Колчинский возглавлял киевский спортивный клуб "Гарт", стремясь убрать детей с улиц и дать шанс на лучшую судьбу в спорте. Но многое не успел, скончавшись в в возрасте 47 лет.

2. Виктор АГЕЕВ (бокс)

Одному из лучших советских боксеров Виктору Агееву карьеру поломал неукротимый темперамент и пьяная драка у ресторана. Чемпион Европы, который не вписывался в советскую систему, но нравился Мохаммеду Али, отмечал отъезд на сборы перед Олимпиадой-1968 и бил в кафе рюмки. Его пытались угомонить другие посетители, которых он изрядно отделал вместе с другом-боксером. А они оказались сотрудниками МИДа, и Виктора отчислили из сборной.

Спустя три года уже около другого ресторана Виктор сломал нос милиционеру, который не пускал его внутрь забрать забытые сигареты. Тут уж ему не помогли никакие покровители. Агееву дали четыре года тюрьмы и еще год накинули за побег. Говорят, что из-за характера его в лагере пытались забить монтировками, а однажды боксер чуть не замерз насмерть.

Поэт Иосиф Бродский писал, что Виктор "дерется, словно хулиган на улице". На что боксер, который предпочитал открытую стойку и опущенные руки, смеясь отвечал: "Он прав. Одной классикой не перехитришь – надо тащить на ринг что-то из жизни". Но после тюрьмы Агеев много сделал для воспитания молодых боксеров и создал Федерацию профибокса России.

3. Иван ДВОРНЫЙ (баскетбол)

Сегодня просто смешно выглядит приговор для олимпийского чемпиона 1972 года по баскетболу Ивана Дворного, который получил три года колонии за перепродажу пары джинсов и рубашки, привезенных из командировки в США. Не секрет, что таким образом подрабатывало порядка 90% спортсменов СССР, бывавших за рубежом, но по иронии судьбы погорел именно Дворный.

Непонятно, почему никто из спортивного руководства страны не вступился за талантливого 20-летнего парня. "Да… Две пары джинсов испортили мне жизнь", – вспоминал Иван. Его спартаковский тренер сумел добиться для Дворного условно-досрочного освобождения, после чего в 1975 году со сборной Ленинграда он стал вторым на Спартакиаде народов СССР.

В 1978 году Дворного призвали на службу в войска МВД и отправили в московское "Динамо", но после всего произошедшего играть за милицию Ивану было крайне тяжело. И после двух лет мучений он ушел из большого спорта, вернулся в родную сибирскую деревню и занялся пчеловодством. Но в 2012 года был избран президентом Федерации баскетбола Омской области.

4. Эдуард СТРЕЛЬЦОВ (футбол)

История с приговором для одного из лучших игроков в истории советского футбола Эдуарда Стрельцова до сих пор покрыта тайнами. Чемпион Олимпиады-1956, которого британские журналисты называли "русским Пеле", оказался под арестом после поездки на дачу к летчику Эдуарду Караханову. Форварда обвинили в изнасиловании некой Марины Лебедевой.

"Стрельцов меня уговаривал о близости, я просила не трогать меня и сказала, что буду кричать. Очнулась я совсем голая...", – писала в заявлении девушка.

Любопытно, что ни сам Стрельцов, ни пострадавшая не помнили свою близость. "Выпили в тот день больше литра на каждого, были сильно пьяны", – рассказывал футболист. И хоть потом Лебедева просила прекратить дело с формулировкой "я его прощаю", советские службы крепко вцепились в нападающего "Торпедо".

За чистосердечное признание Эдуарду пообещали оставить его в сборной. Но обманули. Суровый приговор с 12 годами лишения свободы некоторые связывают с показательной поркой от Хрущева, который посылал сигнал всем советским звездам, мол, захотим – посадим любого. Также говорили о мести со стороны силовиков за отказ играть в их командах – "Динамо" и ЦСКА.

Вместо 12 лет Стрельцом отсидел пять, после чего два года играл за заводские команды. К счастью футболиста, вскоре к власти пришел Брежнев, который внял массовым просьбам друзей и фанатов форварда и в 1965-м разрешил ему вернуться в "Торпедо". А после победы в чемпионате СССР и в сборную.

5. Юрий СЕВИДОВ (футбол)

Череда трагических случайностей сломала судьбу нападающего "Спартака" Юрия Севидова, который уже в 20 лет стал чемпионом СССР. Все перечеркнула нелепая авария на редком для того времени "Форде".

"Еду по набережной, впереди машина. Перед ней перебегает старичок, видит меня и останавливается. Пропускает. Мне через 20 метров поворачивать под арку, включаю поворотник и... До сих пор не пойму, как этот мужчина у меня на капоте оказался!", – вспоминал Юрий.

Все могло обойтись небольшим условным сроком. Но когда пострадавшего отвезли в больницу, там не оказалось дежурного врача и, как потом выяснилось, молодой практикант по ошибке переборщил с наркозом для 62-летнего мужчины, и сердце не выдержало. Погибшим оказался Дмитрий Рябчиков – химик-аналитик, член-корреспондент Академии наук СССР и лауреат Сталинской премии.

Шумиха поднялась огромная, поэтому никто не стал разбираться с врачами, а виноватым за все назначили футболиста, которого арестовали пути на тренировку. В прессе началась травля, мол "Севидов не выдержал экзамена на Человека". А потом ему дали 10 лет колонии. Правда, после четырех он вышел в 1970 году по амнистии. Полноценно вернуться в футбол уже не смог, зато стал известным комментатором.

6. Олег КОРОТАЕВ (бокс)

У Олега Коротаева были все данные, чтобы стать звездой мирового бокса, но советская система толкнула его на другой путь. Коротаева закалило тяжелое детство, когда в 14 лет работал на заводе, чтобы содержать мать и брата, учился в вечерней школе и секции бокса. В 22 года стал чемпионом Союза в полутяжелом весе и полетел со сборной СССР на матч против США.

В Лас-Вегасе Коротаев разнес будущего чемпиона мира Марвина Джонсона и нокаутировал спарринг-партнера Мохаммеда Али Уильяма Ратлиффа. Тренер Али Анджело Данди предложил советской делегации контракт на миллион долларов, чтобы Олегу позволили остаться в США и стать профи. Но Госкомспорт заставил спортсмена отказаться от предложения.

Когда Коротаев обвинил главного тренер сборной Степанова в некомпетентности и взяточничестве, боксера начали травить, не пустили на Олимпиаду-1972. А затем после драки Коротаева c сыном главы МВД решили посадить на 5 лет, найдя при обыске сувенирный мачете от Фиделя Кастро и пакет марихуаны, хотя никто не видел раньше у бойца наркотики.

После выхода Коротаев снова попал в тюрьму, где за 10 лет превратился в криминального авторитета. На воле Олег с приятелем открыл фирму по продаже цветных и черных металлов. Но в 1992 году бежал в США, когда узнал, что в России его заказали. Однако убийца нашел его и там – в 1994 году Коротаева застрелили в затылок у входа в ресторан на Брайтон-бич.

7. Зинаида ВОРОНИНА (Дружинина, спортивная гимнастика)

Пристрастие к алкоголю и плохая компания загубили жизнь одной из самых талантливых гимнасток в истории Зинаиды Ворониной. Икона стиля конца 60-х и начала 70-х, "Красная королева" Воронина разбила сердца многих мужчин не только в Союзе.

"Если бы соревнования судили мужчины, чемпионкой мира всегда была бы Дружинина", — восхищался звездой спортивной гимнастики швейцарский тренер Жак Гюнтхард.

Казалось, что личная жизнь олимпийской чемпионки сложилась, когда она вышла замуж за олимпийского чемпиона по гимнастике Михаила Воронина, которому родила сына. Но после выхода из декрета, поймала звезду, меньше работала, начала проигрывать конкуренцию в сборной и потянулась к бутылке. Даже начала забывать сына в садике.

Говорили, что Зина пошла по стопам матери, у которой были проблемы с алкоголем. Муж терпел, но когда ее начали привозить домой без чувств, подал на развод и забрал сына. После отчисления из сборной и неудачной работы тренера Воронина совершила кражу и попала в колонию. После освобождения работала земледелом на литейно-механический заводе и умерла в бедности и одиночестве.

Ранее OBOZREVATEL писал про спортсменов, сбежавшие из СССР.