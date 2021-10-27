Заглянем в очередной раз в спортивную энциклопедию OBOZREVATEL. И узнаем из нее, что…

10 апреля 1896 года. Греческий бегун Спиридон Луис выиграл первый марафон на современных Олимпиадах. Время – 2:58:50. На Играх-2016 в Рио кениец Кипчоге пробежал дистанцию 42 км 185 метров на 50 минут быстрее.

4 сентября 1972 года. На Олимпиаде в Мюнхене американский пловец Марк Спитц завоевал седьмую золотую медаль. Все семь раз он побеждал с мировыми рекордами и стал первым пловцом – семикратным чемпионом одних Олимпийских игр. В Пекине-2008 его превзошел соотечественник Майкл Фелпс – 8 наград высшей пробы.

Видео дня

30 августа 1986 года. На чемпионате Европы по легкой атлетике в Штутгарте киевлянин Юрий Седых установил мировой рекорд в метании молота (86,74 м), который не побит до сих пор.

7 ноября 1987 года. Сборная Новой Зеландии по регби, сильнейшая на тот момент в мире, во время азиатского турне разгромила команду Японии 106:4. Это рекордный счет для матчей сборных команд.

28 марта 1993 года. Финишировавший в шведском Оре Кубок мира по горным лыжам в пятый раз выиграл Марк Жирарделли из Люксембурга. В 2017-м его рекорд побил австриец Марсель Хиршер, в шестой раз выиграв общий зачет.

23 июля 1995 года. Мигель Индурайн выиграл Тур де Франс в пятый раз подряд. Испанец ныне остается единственным велогонщиком с такой серией.

16 сентября 2018 года. Экс-чемпионка США по велотреку Дениз Мюллер-Коренек установила мировой рекорд скорости. Сначала велосипед разогнали на бускире до 241 км/ч, а потом Дениз ехала сама на протяжении 5 км, развив скорость 295,6 км/ч.

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