Сборные Украины и России устроили битву в финале Кубка мира по фехтованию в Сочи

Сборная Украины по фехтованию на шпагах среди мужчин стала серебряным призером этапа Кубка мира, который прошел в российском Сочи. В решающем поединке подопечные Владимира Станкевича в упорной борьбе уступили команде хозяев – 35:41.

Об этом сообщил официальный сайт Национальной федерации фехтования Украины. В борьбе за "золото" длительное время была равная борьба, затем россияне вырвались вперед на шесть очков. В конце "сине-желтые" сократили отставание до трех уколов, но сил на финишный рывок уже не осталось.

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Наша сборная заметно обновилась, поскольку ветераны Богдан Никишин и Анатолий Герей завершили карьеру. За украинскую команду в Сочи выступали Игорь Рейзлин, Роман Свичкарь, Ян Сыч и Никита Кошман. 19-летний Кошман дебютировал на соревнованиях такого уровня, но сумел помочь партнерам. А Рейзлину, кроме успеха в командном турнире, удалось взять бронзовую медаль и в личном.

На пути к финалу сборная Украины обыграли соперников из Азербайджана (45:22), Швеции (45:38), Японии (44:42) и Венесуэлы (34:19). Особенно яркой стала победа над олимпийскими чемпионами-японцами. За 40 секунд до окончания боя Сыч сумел отыграть отставание в три очка, нанеся пять уколов подряд и обеспечив успех.

Ян Сыч и Никита Кошман впервые завоевали награды Кубка мира. В дуэли за "бронзу" корейцы победили венесуэльцев.

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