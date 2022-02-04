'Мы – свободные люди': украинские фигуристы на русском языке поговорили с журналистами РФ

Украинский фигурист Максим Никитин, который на Олимпийских играх выступает в танцах на льду с Александрой Назаровой, не стал отказываться от общения с российскими журналистами, несмотря на рекомендации министерства спорта. Более того, 27-летний харьковчанин поговорил с прессой на русском языке.

Комментарий украинского олимпийца приводит Telegram-канал российского "Матч ТВ".

"Мы же свободные люди. Каждый – в свободной стране... Я надеюсь, что каждый. И может говорить на любом языке, на котором он хочет.

В пандемию было много ограничений, но, как вы видите, я спокойно общаюсь с вами. Если люди ведут нормальный диалог, то на адекватные вопросы получают адекватные ответы", – сказал Никитин.

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Также опровергли запрет на общение на русском языке и украинские фигуристы София Голиченко и Артем Даренский, заявленные в соревнованиях спортивных пар.

"Можем ли мы общаться с русскими? Нас предупредили, что лучше вообще не контактировать с иностранцами из-за коронавирусных ограничений", – сказал 20-летний уроженец Днепра.

"А по языку никаких ограничений нет. Каждый спортсмен сам выбирает, на каком языке общаться", – сказала журналисту "Спорт-Экспресс" 17-летняя киевлянка.

В командном турнире и спортивная пара, и танцевальный дуэт в коротких программах показали девятый результат среди десяти сборных. Поэтому наши спортсмены заняли предпоследнее место, опередив немцев, и не получили права выступить в произвольной программе.

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