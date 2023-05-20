Сборная России в полном составе поддержала 'СВО' и получила заслуженную 'награду' от IWF

Сборная России по тяжелой атлетике в полном составе была недопущена на этап Гран-при, который пройдет в Гаване с 8 по 18 июня. Команда отказалась высказаться против так называемой специальной военной операции в Украине.

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Изначально Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила россиян и белорусов к турниру в нейтральном статусе, но с одним условием. Всем представителям РФ и РБ необходимо было подписать особые декларации

В документе письменно подтверждалось, что не выступали в поддержку боевых действий, а также что они не имеют в настоящее время никаких контрактных или других связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности.

Представители Беларуси бумагу подписали и будут выступать на Кубе. Россияне - отказались.

"На момент окончания установленного срока (15 мая 2023 г.) от спортсменов и обслуживающего персонала с российским паспортом не поступало подписанных деклараций. Поэтому лифтеры РФ и связанный с ними персонал с российскими паспортами лишились возможности попасть на предстоящее соревнование на Кубе", – говорится на сайте IWF.

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