В Олимпийской деревне установили "антисекс-кровати" для спортсменов. Фото

Организаторы ОИ в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа, запретили спортсменам заниматься сексом во время Игр из-за коронавируса. Чтобы это правило соблюдалось, они пошли на крайние меры, установив в каждой комнате Олимпийской деревни так называемые антисекс-кровати.

Как сообщает издание Sportbible.com, максимальный вес, который могут выдержать койки, сделанные из картона, равняется 200 килограммам. В то же время, они ломаются в случае резких движений.

Видео дня

Спортсмены выразили обеспокоенность, узнав о таком нововведении, однако компания-производитель заверила их, что конструкция останется целой, если на одной койке будут находиться не более двух человек. Ожидается, что все "антисекс-кровати" будут переработаны после окончания Олимпиады, а апартаменты атлетов станут жильем класса люкс.

Напомним, что, несмотря на запрет секса на ОИ, спортсменам выдадут 160 тысяч презервативов. Организаторы предложили использовать их в качестве сувениров, которые можно забрать с собой после Игр.

Как сообщал OBOZREVATEL, участница двух Олимпиад немке Сюзен Тидтке посмеялась над этим правилом и рассказала о секс-вечеринках, которые происходили на соревнованиях в прошлом.