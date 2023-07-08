Альтернативный путь России на Олимпийские игры-2024 вызвал бурную реакцию среди местных болельщиков. Накануне на заседании генеральной ассамблеи Олимпийского комитета Азии (ОСА) было принято решение о допуске атлетов из РФ и РБ на Азиатские игры-2023, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу.

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В то время как депутаты Госдумы и спортивные чиновники РФ во всю рассказывают, о триумфе российской политики, местные болельщики назвали сложившуюся ситуацию позором.

"Азиатские игры только приобретут от прихода наших спортсменов, а вот западные турниры только теряют от нашего неучастия. Русофобская позиция на Западе только разрушает ценности в мировом спорте. Они убивают интерес к спорту, так как на российских спортсменах всегда приходили смотреть люди со всего мира. Без россиян Олимпиада не может считаться полноценной", – заявил председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Ага, правда, даже медалей в случае их выигрыша не дадут наш геостратег это предвидел или предугадал? Вот это реальный позор, а не участие в Олимпиаде с нейтральным статусом", – пишут болельщики.

Фанаты из РФ не представляют какое еще ждет унижение для их страны.

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