'Россияне остались бы позади': украинский победитель Кубков мира рассказал об отстранении агрессоров и злости во время тревоги

Известный украинский фристайлист, призер чемпионата мира по лыжной акробатике Дмитрий Котовский хочет, чтобы российские спортсмены оставались отстраненными от соревнований как можно дольше. Но даже если бы они соревновались в последние сезоны, то оставались бы позади наших атлетов.

В комментарии OBOZ.UA победитель Кубков мира подвел итоги в прошлом сезоне и рассказал, как изменилась подготовка во время полномасштабного вторжения и что его злит.

– Насколько довольны прошлым сезоном? Что удалось из того, что задумывали?

– Если в целом оценить сезон, то после предыдущего, конечно, результаты не таковы. И это огорчает, но в то же время дает моменты, благодаря которым я понимаю, что еще нужно доработать, где чего-то не хватило. Потому я это принимаю, и сейчас летом будут тренировки, будем готовиться дальше, исправлять все ошибки.

– А чего именно не хватило в этом сезоне?

– Отчасти с моральной стороны не хватило большей уверенности. Частично – с технической. Поскольку у нас сложный координационный вид спорта, не все задуманное перед стартом происходит прямо так, как ты хочешь. Потому и нужно работать нам тем, чтобы все получалось как раз так, как я настраиваюсь, как я себе думаю и как хочу сделать.

– Возможно, морально повлияло в том плане, что в прошлом сезоне вы боролись за победу в общем зачете?

– Нет, это точно никак не повлияло, это меня наоборот еще больше заряжает. Волнение перед стартом? Нет, с каждым сезоном они уменьшаются, я становлюсь более уверенным в своих прыжках. Но в какие-то моменты оно выстреливает и дает о себе знать.

– Но за последние два сезона у вас было немало наград и рекордный скачок.

– Да, в прошлом сезоне в Дир-Велли я был первым за долгий период времени, кто выполнил на соревнованиях прыжок "Ураган". Поэтому да, это очень хорошо запомнилось. Давило ли это как-то в этом сезоне? Вообще не давило, просто этот прыжок я оставляю всегда на суперфинал. А до этой стадии я дошел где? В Канаде. Но у меня там он не получился, как хотелось. А на других соревнованиях попросту не дошел до того момента, где его нужно выполнить.

– А там, где вы победили в январе в Америке?

– Да, но это не Кубок мира, это был FIS-тарт. Уровень ниже. Хотя у нас на все соревнования приезжают одни и те же спортсмены. Будь то Кубок Европы, FIS-старты или Кубки мира – соперники те же.

– А как тогда их удивлять, если они все знают о вас, а вы – о них?

– На самом деле удивлять никого не надо, просто нужно совершить прыжок.

– И белорусы, и россияне раньше были сильны в вашем виде, но затем их отстранили от соревнований из-за войны в Украине. Как сейчас обстоят дела? Не ходят слухи про их возвращение?

– Из разных источников поступает разная информация. Я за то, чтобы их вообще надолго отстранили, насколько это возможно. Без них, в принципе, хорошо тренируемся. Спортсмены из других команд также поддерживают нас и не желают их возвращения.

– А они там себе кричат, что нет белорусов и россиян – и нет конкуренции, которая была раньше.

– Они были сильными спортсменами. Это было видно в течение некоторых сезонов. Если взять, например, прыжки того же россиянина Максима Бурова, он совершал их на достаточно высокий балл. Но, если сейчас сделать те же прыжки, например, тот прыжок, который выполняю я, правильно, то балл будет выше. И даже будь он на этих соревнованиях и просто сравнить баллы за прыжки, то мой будет выше, а он будет позади.

Поэтому сейчас просто меньше людей соревнуется на этих турнирах. Но, даже если бы они были, и наши украинские спортсмены показывали такие же результаты, как например, в предыдущем сезоне, то они остались бы позади. Они не перегнали бы.

– Как изменилась подготовка во время полномасштабного вторжения?

– Это, наверное, больше давит морально. Потому что трудно иногда тренироваться, зная, что делается в Украине. Также меня постоянно злят такие моменты, когда я смотрю карту прилетов или слышу какие-то другие плохие новости. Они мне не нравятся и давят морально.

– Вы сказали, что представители других сборных нас поддерживают, а действительно ли понимают нас за границей? Потому что иногда мне кажется, что они понимают.

– Понимают. По поводу китайцев не знаю, они не очень общаются, а спортсмены из всех других стран, с которыми мы общаемся, поддерживают нас. И они понимают эту ситуацию. Есть тренеры из Швейцарии, которые волонтерили и помогали, привозили медикаменты в Украину. Поэтому они сами даже частично ничего не видели в нашей стране и все понимают.

– Следующий сезон уже предолимпийский. Как планируете готовиться? Какие задачи ставите?

– По прыжкам мы будем выполнять все эти самые прыжки, которые выполняли в предыдущем сезоне. Возможно, будем готовить и дорабатывать еще один скачок, но пока это под вопросом. Поэтому просто все то же отрабатывать, чистить, исправлять ошибки, для того чтобы, совершив этот прыжок, приземлив его, оценка была выше.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина с историческим рекордом победила на Кубке мира по лыжной акробатике.

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