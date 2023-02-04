Украина с историческим рекордом победила на Кубке мира по лыжной акробатике

Украинец Дмитрий Котовский победил на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в американском Дир Велли. 21-летний уроженец Ривного безупречно исполнил сверхсложный прыжок "Ураган", заработав 138.52 балла. Этот результат стал наивысшим показателем за всю историю украинской лыжной акробатики.

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Также это стало первой золотой медалью для нашей страны за последние 8 лет, когда награду высшей пробы в Минске-2015 завоевал Александр Абраменко.

Кроме того Котовский установил и личное достижение. Он стал первым украинским лыжным акробатом, который в течение одного сезона Кубка мира завоевал "золото", "серебро" и "бронзу" (Ла-Релайс, Канада), сделав это на трех этапах подряд.

"Я рассчитывал, что если сделаю правильно этот прыжок и получится приземление, то сумма баллов будет велика. Поэтому я этой сумме баллов не сильно был удивлен. Эти баллы соответствовали моему исполнению. Но было приятно, что смог поставить личный рекорд по полученным баллам на международных" стартах", – цитирует фристайлиста "Суспильне".

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