Украинский чемпион по дзюдо и самбо погиб в бою с российскими оккупантами

Мастер спорта Украины по дзюдо и самбо Максим Чумак погиб 3 января в боях с российскими оккупантами, сообщает Спортивный комитет в Facebook. Многократному победителю всеукраинского и международного уровня было 38 лет.

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Максим (позывной Дар) выполнял тяжелейшие фронтовые задания под Кременной. Жизнь спортсмена оборвалась под Сватовым. Снаряд попал в авто, где был наш герой.

Во время своей спортивной карьеры тренеры многократно предлагали Максиму вступить институт физкультуры и спорта, но он выбрал Государственный налоговый университет. Окончил там и кафедру военной подготовки, получив звание младшего лейтенанта запаса.

С началом полномасштабного вторжения, 26 февраля, Максим добровольно вступил в ряды Национальной гвардии Украины. Во время войны получил звание лейтенанта.

За неделю до смерти, 27 декабря 2022 года был награжден орденом "За мужество" III степень. Орден "За мужество" ІІ степени Максим Чумак награжден посмертно.

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