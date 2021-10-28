Российской гимнастке на дали победить на чемпионате мира, она выругалась в эфире и подала протест. Видео

Россиянка Дина Аверина стала второй в упражнениях с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю. Победу с преимуществом в 0,050 балла добыла представительница Беларуси Алина Горносько.

Увидев свои результаты и то, что она лишь вторая, 23-летняя Аверина не смогла сдержать свои эмоции, едва не расплакавшись и назвав судей "*уками". Этот инцидент попал в эфир телетрансляции.

Сразу после выступления всех спортсменок главный тренер сборной Росси Ирина Винер-Усманова подала протест на оценки Авериной, но судьи его отклонили.

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Для Дины Авериной это стало первым "серебром" ЧМ в Японии. До этого она победила в упражнениях с обручем, с мячом и с булавами.

Как сообщал OBOZREVATEL, подобная ситуация произошла в индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских Играх-2020. Тогда израильтянка Линой Ашрам на 0,15 балла опередила Дину Аверину, выиграв "золото".

Судьи не стали сильно штрафовать Ашрам за то, что она уронила ленту во время выступления с предметом.

Это вызвало скандал среди российской команды, которая направила протест. Он был отклонен.