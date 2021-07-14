Российским олимпийцам выдали инструкцию о том, как отвечать на вопросы о Крыме и Донбассе

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Другие виды спорта
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Российские спортсменки

Олимпийский комитет России (ОКР) разослал своим спортсменам инструкцию, в которой указано, как правильно общаться с журналистами во время Игр в Токио. Для атлетов из РФ подготовили ответы на вопросы о Крыме, Донбассе, движении Black Lives Matter ("Жизни черных важны" – Ред.), харассменте (домогательствах – Ред.) и т.д.

Как сообщает издание "Ведомости", темы оккупированных украинских территорий и подобные политические моменты спортсменам сказали не обсуждать, поскольку "спорт должен оставаться вне политики". Самым простым ответом на подобный вопрос будет фраза "No comment".

Если у спортсменов из РФ спросят про движение BLM, они должны объяснить, что каждый по-своему относится к этой проблеме, "но Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов". Что касается харассмента, то правильным ответом на этот вопрос будет такой: "Я с этим никогда не сталкивалась(-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах".

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Если журналисты поднимут тему допинга, то атлеты из РФ должны говорить им, что никогда не принимали запрещенные препараты, а также то, что комментировать этот момент должны те, кто ввел санкции против России.

Ответы на провокационные вопросы журналистов, часть первая
Ответы на провокационные вопросы журналистов, часть вторая

Напомним, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно решению Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS), российские спортсмены выступят на ОИ без флага и гимна и под названием ОКР.

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