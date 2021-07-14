Российским олимпийцам выдали инструкцию о том, как отвечать на вопросы о Крыме и Донбассе

Олимпийский комитет России (ОКР) разослал своим спортсменам инструкцию, в которой указано, как правильно общаться с журналистами во время Игр в Токио. Для атлетов из РФ подготовили ответы на вопросы о Крыме, Донбассе, движении Black Lives Matter ("Жизни черных важны" – Ред.), харассменте (домогательствах – Ред.) и т.д.

Как сообщает издание "Ведомости", темы оккупированных украинских территорий и подобные политические моменты спортсменам сказали не обсуждать, поскольку "спорт должен оставаться вне политики". Самым простым ответом на подобный вопрос будет фраза "No comment".

Если у спортсменов из РФ спросят про движение BLM, они должны объяснить, что каждый по-своему относится к этой проблеме, "но Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов". Что касается харассмента, то правильным ответом на этот вопрос будет такой: "Я с этим никогда не сталкивалась(-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах".

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Если журналисты поднимут тему допинга, то атлеты из РФ должны говорить им, что никогда не принимали запрещенные препараты, а также то, что комментировать этот момент должны те, кто ввел санкции против России.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно решению Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS), российские спортсмены выступят на ОИ без флага и гимна и под названием ОКР.