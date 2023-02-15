Танк расстрелял украинского пограничника: бегун и участник ''Гонки Нации'' остановил прорыв оккупантов под Волновахой

Лейтенант Федор Темир мог достичь больших высот в пограничной службе. Также он был успешным спортсменом-универсалом, испытывая себя и в обычных марафонах, и в забегах с препятствиями. Однако он героически погиб 7 марта под Волновахой, которую российские оккупанты буквально сравняли с землей.

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Федор с детства любил спорт, увлекался одновременно несколькими видами. Он активно занимался кроссфитом, плаванием, многоборьем, стрельбой и многими другими. Друзья и коллеги считали, что ему все было по плечу.

Темир учился в Национальном университете физического воспитания и спорта, а затем поступил на пограничную службу. Но продолжал активно тренироваться и соревноваться. На его счету были турниры по полиатлону, кроссфиту, он выступал вместе с полком "Азов", был участником первого регионального чемпионата по функциональному многоборью среди подразделений Вооруженных сил Украины.

Федор регулярно бегал марафоны и более короткие дистанции вместе с мариупольским клубом Mariupol Runday. А 3 июля 2021 года испытал себя, финишировал в непростой полосе с препятствиями Race Nation – "Гонки Нации".

Темир, входивший в состав Донецкого пограничного отряда, с удовольствием судил детские соревнования, которые организовывала его я служба.

"Клуб юных пограничников" – это не только группа физически активного и здорового провождение времени, но и интеллектуального развития. Кроме соревнований в военно-прикладных видах спорта, дети могли проявить себя и в теоретическом блоке. Школьники соревновались в беге, переползании, разборке-сборке автомата Калашникова, знании национальных символов и героических страниц истории охраны границ Украины", – отмечал офицер.

2022 год, который стал для него трагическим, Федор встречал забегом Санта-Клаусов, а последний раз соревновался на спортивной площадке в начале февраля 2022-го. Тогда в Мариуполе проходил турнир среди команд силовых структур Мариупольского гарнизона по плаванию и гребле.

Как отмечала колега Темира Наталья, помимо прекрасной спортивной подготовки, у него был очень широкий кругозор. Украинский защитник мог бы достичь в этой жизни огромных высот, если бы не война.

С первого дня полномасштабного вторжения России Федор находился на передовой – проходил службу в пограничной комендатуре быстрого реагирования Новотроицкое.

Погиб лейтенант Темир 7 марта, обороняя Волноваху в Донецкой области. Его подразделение прикрывало подступы к городу, тогда вражеские войска попытались прорваться вглубь обороны и параллельно наносили удары по двум другим направлениям.

Пограничники вместе с Темиром героически остановили наступление превосходящих по численности оккупантов и заставили их отступить. Россияне понесли потери, но от штурма Волновахи не отказались. Под прикрытием артиллерии они направили в район столкновения диверсионные группы и бронетехнику. Федор погиб после прямого попадания танкового снаряда.

Отметим, что 12 марта стало известно, что украинские военные вышли из Волновахи, в которой не осталось ни одного целого здания.

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