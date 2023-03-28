Российские пропагандисты выдали ''унижение и позор России'' от МОК за свой успех

Президент олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в положительном ключе оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить к международным турнирам тех российских спортсменов, которые не поддерживали "СВО". Ведущие пропагандистские издания сразу же растиражировали "успех" своей страны.

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"Сегодняшнее решение исполкома МОК расцениваем как признание собственной ошибки от 28 февраля прошлого года. МОК фактически признал ошибочность своих действий годичной давности", – сказал Поздняков в интервью r-sport.

В комментариях российские болельщики пришли в ярость от высказывания Позднякова, назвав это "позором России".

"Ахахах! Пропаганда уже понесла,что допуск нескольких спортсменов – это наша победа. Охренеть! Победой в СВО видимо станет взятая деревня Перденевка. Перденевка наша! Не зря угробили неизвестно сколько людей, миллионы обратили в бегство, лишились 350 млрд накоплений, инвестиций за 30 лет, нефтегаза, получили 666 санкций. Россия! Россия! Путин! Путин!" - стебутся юзеры.

"Поздняков - в очередной раз тебя лично и всю нашу страну - унизили!.. Но ты же послушный паренёк и отправишь таки несколько благонадежных спортсменов для очередного позорного участия в статусе приниженных", - не сдерживают эмоций россияне.

Многие пишут, что им не жалко тех спортсменов, которых не допустят, так как в будущем они все равно становятся депутатами.

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