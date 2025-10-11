Российские оккупанты на поле боя убили украинского силача-чемпиона мира и Европы

На войне с российскими оккупантами погиб украинский силач Павел Ищенко. Четырёхкратный чемпион Украины по богатырскому многоборью, рекордсмен страны и заслуженный спортсмен, чьи достижения отмечены на международной арене закончил свой жизненный путь во время выполнения боевого задания.

"Большая трагедия в богатырском сообществе. На поле боя погиб наш коллега, замечательный организатор соревнований, тренер, талантливый спортсмен. Искренние соболезнования семье и близким", – говорится в некрологе Федерации сильнейших атлетов Украины и перетягивания каната UFSA.

Павел родился в Гостомеле Киевской области. До того как посвятить себя богатырскому многоборью, он завоёвывал титулы чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу, многократно становился чемпионом Украины.

С 2018 по 2024 год он несколько раз побеждал на соревнованиях WPC, WPA и UPC, а в 2019 году стал абсолютным чемпионом мира WPA.

Ищенко совмещал соревновательную карьеру с тренерской деятельностью — на протяжении десяти лет он готовил спортсменов разного уровня, подготовив множество мастеров спорта и мастеров спорта международного класса, включая трёх спортсменов из элиты.

В последние годы Павел становился сильнейшим в Украине в богатырском многоборье — 2022, 2023, 2024 и 2025 годах.

Кроме того, Павел активно вел спортивную работу онлайн и офлайн, приглашая всех желающих тренироваться, набирать мышечную массу, снижать вес или готовиться к соревнованиям и получению званий МС и МСМК.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле прошлого года мастер спорта по пауэрлифтингу, чемпион Украины и Европы Андрей Мазанович погиб на войне с российскими оккупантами.Титулованному экс-спортсмену навсегда осталось 37 лет.

