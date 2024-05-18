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Российские оккупанты убили чемпиона Украины по легкой атлетике

Максим Иншаков
Другие виды спорта
1 минута
9,0 т.
Российские оккупанты убили чемпиона Украины по легкой атлетике

На войне с российскими оккупантами погиб чемпион Украины Роман Гаврилюк. Представитель Закарпатской области неоднократного побеждал и был в числе призеров забегов от Rivne Running Club.

Российские оккупанты убили чемпиона Украины по легкой атлетике

Также в послужном списке Романа победы в чемпионате Украины на 50 км и 100 км. Гаврилюк был талантливым тренером и спортсменом. В него осталось жена и двое дочек.

Российские оккупанты убили чемпиона Украины по легкой атлетике

Все кто хочет помочь семье героя, может сделать пожертвование на карточку супруги Татьяны Гаврилюк (4731 2196 4909 7635) или тещи Вавренчук Оксана (5168 7456 1198 7287).

Российские оккупанты убили чемпиона Украины по легкой атлетике
Российские оккупанты убили чемпиона Украины по легкой атлетике

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