Российские оккупанты убили чемпиона Украины по легкой атлетике

На войне с российскими оккупантами погиб чемпион Украины Роман Гаврилюк. Представитель Закарпатской области неоднократного побеждал и был в числе призеров забегов от Rivne Running Club.

Также в послужном списке Романа победы в чемпионате Украины на 50 км и 100 км. Гаврилюк был талантливым тренером и спортсменом. В него осталось жена и двое дочек.

Все кто хочет помочь семье героя, может сделать пожертвование на карточку супруги Татьяны Гаврилюк (4731 2196 4909 7635) или тещи Вавренчук Оксана (5168 7456 1198 7287).

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