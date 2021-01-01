Российская лыжница заняла 66-е место, проиграв Таиланду и Андорре

Максим Иншаков Другие виды спорта 23:29, 1.01.2021

Российская лыжница Анна Жеребятьева финишировала последней в четвертьфинальных заездах спринтерских гонках на "Тур де Ски"-2021, который 1 января стартовал в Швейцарии.

23-летняя спортсменка заняла 66-е место из 66 участниц, пропустив вперед спортсменок из Таиланда и Андорры.

Итоговый протокол

Ранее в СМИ появилась информация, что Жеребятьева якобы попала в заявку сборной России, так как является невестой обладателя Кубка мира и двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам Александра Большунова.

Якобы российский чемпион отказывается выезжать на соревнования без своей второй половинки и поэтому продавил ей место в национальной команде.

Анна Жеребятьева и Александр Большунов с его наградами
Instagram Анны Жеребятьевой
Анна Жеребятьева вместе с Большуновым
Instagram Анны Жеребятьевой
Анна Жеребятьева и Александр Большунов
Instagram Анны Жеребятьевой
Анна Жеребятьева
Instagram Анны Жеребятьевой

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале прошлого года Большунов бурно отреагировал на свое провальное выступление в заключительной гонке на последнем этапе многодневки "Ски Тур" в норвежском Тронхейме.

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