Российская лыжница заняла 66-е место, проиграв Таиланду и Андорре

Российская лыжница Анна Жеребятьева финишировала последней в четвертьфинальных заездах спринтерских гонках на "Тур де Ски"-2021, который 1 января стартовал в Швейцарии.

23-летняя спортсменка заняла 66-е место из 66 участниц, пропустив вперед спортсменок из Таиланда и Андорры.

Итоговый протокол

Ранее в СМИ появилась информация, что Жеребятьева якобы попала в заявку сборной России, так как является невестой обладателя Кубка мира и двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам Александра Большунова.

Якобы российский чемпион отказывается выезжать на соревнования без своей второй половинки и поэтому продавил ей место в национальной команде.

Анна Жеребятьева и Александр Большунов с его наградами Instagram Анны Жеребятьевой

Анна Жеребятьева вместе с Большуновым Instagram Анны Жеребятьевой

Анна Жеребятьева и Александр Большунов Instagram Анны Жеребятьевой

Анна Жеребятьева Instagram Анны Жеребятьевой

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале прошлого года Большунов бурно отреагировал на свое провальное выступление в заключительной гонке на последнем этапе многодневки "Ски Тур" в норвежском Тронхейме.