Російська лижниця зайняла 66-е місце, програвши Таїланду і Андоррі

Російська лижниця Ганна Жеребят'єва фінішувала останньою в чвертьфінальних заїздах спринтерських гонках на "Тур де Скі"-2021, який 1 січня стартував в Швейцарії.

23-річна спортсменка зайняла 66-е місце з 66 учасниць, пропустивши поперед себе спортсменок з Таїланду і Андорри.

Підсумковий протокол

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Жеребят'єва нібито потрапила в заявку збірної Росії, так як є нареченою володаря Кубку світу та дворазового чемпіона світу з лижних гонок Олександра Большунова.

Нібито російський чемпіон відмовляється виїжджати на змагання без своєї другої половинки і тому продавив їй місце в національній команді.

Ганна Жеребят'єва і Олександр Большунов з його нагородами Instagram Ганни Жеребятьевої

Ганна Жеребят'єва разом з Большунова Instagram Ганни Жеребятьевої

Ганна Жеребят'єва і Олександр Большунов Instagram Ганни Жеребятьевої

Ганна Жеребят'єва Instagram Ганни Жеребятьевої

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому минулого року Большунов бурхливо відреагував на свiй провальний виступ в заключній гонці на останньому етапі багатоденки "Скі Тур" в норвезькому Тронхеймі.